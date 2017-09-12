作為一名初入聯盟的菜鳥，塞爾提克的Jaylen Brown在他首次季後賽之旅，就肩負起防守騎士當家球星「詹皇」Lebron James的重責大任，為此Brown專門寫了一首描述防守James的饒舌歌曲，在賽前聆聽以舒緩自己的緊張情緒。

許多球星在比賽前都會聆聽音樂，用來舒緩緊繃的情緒，而塞爾提克的新人Jaylen Brown在面臨到防守聯盟第一人Lebron James的沈重壓力時，為了降低緊張的情緒，為此專門寫了一首歌，描述防守James時的緊張感受。

「比賽當天，是時候集中注意力，我感受到你沈重的呼吸，但你要保持穩定，準備好了嗎？就算沒有準備好，你也要裝得好像沒有任何問題，可能會想吐，但不行，你只能深呼吸，深呼吸，吐氣，你沒有選擇，深呼吸，吐氣，我可感受到我的手都濕了，也可感受到我的腳在顫抖。」

在歌詞之中，完整呈現了Jaylen Brown在面對到Lebron James時的緊張情緒，雖然寫下了這首歌希望紓緩情緒，但在球場上，仍然無法阻擋James的攻勢，在與塞爾提克的東區冠軍系列戰中，Lebron James仍以場均58%的命中率攻下29.6分。