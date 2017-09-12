透過智慧型手機「行動支付」已是世界潮流，健保署今天(12日)宣布啟用QR- Code繳費機制，公司行號及需自行繳納健保費的民眾，本月收到健保繳款單時，只要利用行動裝置掃描繳款單上的QR-Code後，就可透過活期帳戶或信用卡線上繳費。

以手機行動支付各類費用已是趨勢，健保署從9月中旬起首度啟用QR- Code繳費機制，包括在鄉鎮市(區)公所加保的被保險人、外傭雇主等需自行繳費的民眾以及公司行號等，在收到8月份的健保繳款單時，只要利用行動裝置掃描繳款單上的QR-Code，即可透過活期帳戶或信用卡線上繳款。健保署承保組視察謝玉蓮：『(原音)方便目前人手一機的手機使用大眾，只要每個月他有收到我們實體的繳款單，就是用手機上的QR- Code掃一下，他就可以直接連結到我們的網頁上，個人只要輸入身份證字號，投保單位只要輸入單位代號，確認之後點選他想要繳納的方式，本人的就可用活期帳戶或是信用卡。』

健保署表示，以掃描QR- Code的方式繳費，並不需事前綁定信用卡或金融機構帳戶，因此在公所加保的被保險人及外傭雇主可使用本人任一活期帳戶或信用卡於「全國繳費網」或「e政府平台」上完成繳款，公司行號也可使用企業存款帳戶或負責人信用卡繳費。

健保署統計，目前健保費繳納仍是以實體帳單臨櫃繳款為大宗佔71%，其次為金融機構轉帳代繳佔27%，近年隨著網際網路的普及，健保署已陸續增設網路銀行ATM、網路活期存款帳戶轉帳、網路信用卡及「健保快易通」APP等各類線上繳費方式，不過使用率仍然偏低，本次新增QR- Code行動繳費，除響應「電子化政府」計畫，也希望提供民眾更便捷的繳費方式，提升線上繳費使用率。