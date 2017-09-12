詹詠然在世大運混雙賽因熱衰竭棄賽，之後飛往美國公開賽跟搭擋辛吉絲拿下女雙冠軍，雖然奪冠，但種種砲轟聲浪也四起，尤其是網友在PTT上面大嗆：「還不是靠辛吉絲！」讓人印象深刻。

詹詠然昨天發表道歉聲明，指出自己是想兼顧世大運跟美網賽事，就已經被網友認為是「獎金兩邊都要。」

此外，她在聲明說：「我的搭檔辛吉絲（Martina Hingis）協助向美網大會申請，讓女雙首輪排到8/31之後再打，世大運混雙若進金牌戰，裁判長也願行文至美網說明。」也被網友糗說是「喬賽程」。

剩下網友回應還有：「熱衰竭捨命搭機赴美奪冠 多麼勵志」、「世界第一人，中暑後馬上拿個美網冠軍!!!!!!太強了」、「金馬獎影后恭喜」、「天生神力阿 熱衰竭打到冠軍 可以出書了」等。