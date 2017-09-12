美網／詹詠然熱衰竭後奪美網冠軍 網友：天生神力NOWnews今日新聞 (2017-09-12 11:14)
詹詠然在世大運混雙賽因熱衰竭棄賽，之後飛往美國公開賽跟搭擋辛吉絲拿下女雙冠軍，雖然奪冠，但種種砲轟聲浪也四起，尤其是網友在PTT上面大嗆：「還不是靠辛吉絲！」讓人印象深刻。
詹詠然昨天發表道歉聲明，指出自己是想兼顧世大運跟美網賽事，就已經被網友認為是「獎金兩邊都要。」
此外，她在聲明說：「我的搭檔辛吉絲（Martina Hingis）協助向美網大會申請，讓女雙首輪排到8/31之後再打，世大運混雙若進金牌戰，裁判長也願行文至美網說明。」也被網友糗說是「喬賽程」。
剩下網友回應還有：「熱衰竭捨命搭機赴美奪冠 多麼勵志」、「世界第一人，中暑後馬上拿個美網冠軍!!!!!!太強了」、「金馬獎影后恭喜」、「天生神力阿 熱衰竭打到冠軍 可以出書了」等。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Kitty 耳機．CUSTOM 耳機．MINI 耳機．Adagio 耳機．無敵 耳機．SANYO 耳機．Zakka 耳機．大同 耳機．BH 耳機．YC 耳機．耳機耳塞．neo 耳機．立體聲藍芽耳機．插卡 耳機．JUSBY 耳機．SAMPO 耳機．SONY 藍牙耳機．Aerial 耳機．耳機掛架．耳機分接．ES18 耳機．jabees 耳機．花香耳機．耳機 wifi．Aspire 耳機．note 耳機．氣密耳機．Lady 耳機．IPod 耳機．LEO 耳機
- OLIVIA 《英式素色簡約風 MOD8 英國藍X白X紅》加大雙人兩用
- MODERN DECO COCOA可可獨立筒彈簧懶人床(97cm/4色可選)
- 【國際牌】LJ系列11-13坪變頻冷暖一對一CS-LJ80YA2/CU-LJ80
- 【CITIZEN星辰】光動能。神秘黑騎士腕錶-黑(AW1215-54E)
- 義大利F.B X DreamfulCat 愛麗絲茶會-粉 單人三件式防蹣抗
- 【★回函送現金2000元★Panasonic國際】2-3坪變頻冷暖一對一(
- 【Artso亞梭】魔豆學習桌+神采飛揚椅機械式調整機構自然預
- City Diamond引雅 18吋義大利14K三色水波項鍊-玫瑰金.白K.
- LONGINES 浪琴 Saint-Imier 大三針機械女錶-銀/26mm
- Whoo 后 重生秘帖(45ml+20ml)(無盒版)送好禮5選一
騎士陣容大調整!首發中鋒易主 只這位置未確定【北京新浪網】
前區1組連號 大樂透頭獎3注902萬獎池42.88億【北京新浪網】
魏秋月大婚郎平淚灑現場 送祝福：要多生女兒【北京新浪網】
幸福的煩惱!新貴兩大狀元爭主控 兩人如何共存【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》