日本國家武士隊總教練稻葉篤紀，昨天在亞冠賽記者會上，主動提出要徵召火腿隊「二刀流」小將大谷翔平，希望他可以為日本隊打出佳績。

首屆亞洲職棒冠軍爭霸賽將於11月16日至19日舉行，由台、日、韓三國好手齊聚一堂，展開不同於12強賽、經典賽的「亞洲最強決定戰」。

2020年東京奧運，除了超齡3人外，加入職棒3年內以及24歲以下球員都可參加，23歲的大谷，可以跟同世帶好手對決也是一大賣點，加上稻葉是大谷十分尊敬的前輩，他很有機會參加。

上次大谷打國家隊是12強賽他面對韓國，先發狂飆160公里速球，不過最後被逆轉吞敗，只能拿下第三名。

今年3月經典賽，他因為右腳踝受傷，所以辭退，本季結束後，若無意外，將會赴美挑戰大聯盟，這或許是他最後一次披上日本隊戰袍的機會。



此外，台灣好手也以去年砲轟日本職棒洋聯三振王則本昂大的王柏融為主體，他也曾對菅野智之等好手敲出安打，幫中職聯隊擊敗日本隊，兩人可望再度於亞冠賽首次碰頭。