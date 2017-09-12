（中央社記者鍾榮峰台北12日電）蘋果新iPhone萬眾矚目。凱基投顧分析師郭明錤表示，蘋果發表會最重要是OLED版iPhone的3D感測功能，預期有兩大關鍵應用，3D 感測將影響蘋果和供應鏈股價。



蘋果預計在美國時間9月12日（台灣時間13日凌晨）舉行發表會活動。郭明錤在報告中指出，發表會最重要的是OLED版iPhone（目前一般稱為iPhone X）的3D感測，是否提供創新使用者體驗。



郭明錤預測，3D感測初期關鍵應用有兩個，首先臉部辨識效能取代指紋辨識，這代表蘋果需要展示流暢、方便與安全地使用流程。此外要能改善自拍品質。



郭明錤並預估，新款iPhone售價約1000美元（約合新台幣3萬元）已是共識，預期售價將不會與推估有太大落差。



報告並指出，由於OLED版iPhone具備全新外觀設計與3D感測功能，市場期待高，因此3D感測能否提供創新使用者體驗，將顯著影響蘋果與供應鏈股價。



郭明錤表示，需等到實際發售後，觀察使用者實際使用反應，才能確定OLED版iPhone是否成功。



市場一般推測蘋果將推出5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）的OLED版iPhone，另可能推出4.7吋LCD版iPhone 8和5.5吋LCD版iPhone 8 Plus新品，蘋果可能推出黑色、銀色和腮紅金色三種款式。外界預期，iPhone X真正的出貨時程會比另外兩款晚一些。1060912