MLB／誰都擋不住 印地安人瘋狂19連勝NOWnews今日新聞 (2017-09-12 10:40)
印地安人隊真的是贏到無法擋，今天他們再度出戰老虎隊，結果靠著先發投手Carlos Carrasco主投6局無失分，狂飆9次三振，加上被打7安打，1保送，終場以11:0大勝對手，拿下自1947年以來，大聯盟最長連勝紀錄第二位，只差2002年「魔球軍團」運動家隊20連勝1場紀錄。
印地安人隊這場球火力依舊，開路先鋒Francisco Lindor4打數2安打貢獻4打點，表現最為突出，更何況他還在2局下敲出三壘安打，一口氣把壘上2位隊友清回。Jose Ramirez2局下也敲出高飛犧牲打，4局再轟出2分砲，單場3打點。
反觀老虎隊全場9支安打卻1分未得，因為印地安人隊全隊投手防禦率3.43是大聯盟第一低，Danny Salazar投2局無失分，Zach McAllister也順利把老虎隊封鎖。
印地安人隊自8月25日紅襪贏球以來就沒輸過，中間經過皇家、洋基、老虎、白襪、金鶯，都沒有任一隊贏球。
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