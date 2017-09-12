iPhoneX日組裝量少 金色款恐較晚發售中央社 (2017-09-12 10:52)
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）蘋果新iPhone即將亮相。分析師推測，OLED版iPhone每日組裝產出少於1萬支，可能供不應求，OLED版iPhone金色款可能因生產問題量少，甚至可能較晚發售。
蘋果預計在美國時間9月12日（台灣時間13日凌晨）舉行發表會活動，凱基投顧分析師郭明錤出具報告指出，OLED版iPhone（目前市場稱為iPhone X）在9月中旬進入生產，不過量產顯著增加需到今年第4季。
郭明錤推估，受限零組件供應，目前OLED版iPhone 每日組裝產出少於1萬支，將導致OLED版iPhone維持一段嚴重供不應求的時間。
觀察新機種色系供應狀況，報告中預期，OLED版iPhone金色版本因生產問題，初期出貨量少，甚至有可能較其他色版本晚發售。
不過報告認為，上述出貨遞延，對蘋果與供應鏈股價影響有限。
市場一般推測蘋果將推出5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）的OLED版iPhone，另可能推出4.7吋LCD版iPhone 8和5.5吋LCD版iPhone 8 Plus新品，蘋果可能推出黑色、銀色和腮紅金色三種款式。外界預期，iPhone X真正的出貨時程會比另外兩款晚一些。
分析師先前預估，今年OLED版iPhone出貨量約4500 萬支到5000萬支、4.7吋LCD版iPhone出貨量約3500萬支到3800萬支、5.5吋LCD版iPhone出貨量約1800萬支到2000萬支。1060912
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