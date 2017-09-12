（中央社記者鍾榮峰台北2017年9月12日電）蘋果新iPhone呼之欲出。開發者在推特上透露，OLED版iPhone X和LCD版iPhone 8 Plus的記憶體容量有3GB。市場推測可能為了雙鏡頭功能。



App與遊戲開發者特勞頓-史密斯（Steven Troughton-Smith）在推特上貼文推測，即將推出的iPhone X（一般稱為OLED版iPhone）的RAM記憶體將有3GB容量，此外5.5吋LCD版的iPhone 8 Plus，RAM記憶體容量也有3GB。



至於4.7吋LCD版的iPhone 8，他推測RAM記憶體容量大約有2GB。



凱基投顧分析師郭明錤先前已預測，OLED版iPhone 和5.5吋LCD版iPhone的動態隨機存取記憶體（DRAM）容量3GB，主要因應雙鏡頭功能所需，4.7吋LCD版iPhone的DRAM容量2GB。



郭明錤並推測，3款新iPhone的DRAM傳輸速度，將超過目前的iPhone 7約10%到15%，以實現更好的擴增實境（AR）效果。



蘋果預計在美國時間9月12日（台灣時間13日凌晨）舉行發表會活動，市場一般推測蘋果將推出5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）的OLED版iPhone，可能稱為iPhone X，另可能推出4.7吋LCD版iPhone 8和5.5吋LCD版iPhone 8 Plus新品，不過外界預期，iPhone X 真正的出貨時程會比另外兩款晚一些。1060912