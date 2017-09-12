（中央社記者鍾榮峰台北12日電）資策會MIC表示，智慧腕帶裝置，持續受到行動支付、時尚搭配和獨立通訊等3大因素驅動，預估到2019年，智慧腕帶式裝置市場銷售量將達1.7億支。



資策會產業情報研究所（MIC）預估，2019年智慧腕帶式裝置市場銷售量，將達1.7億支，比2017年增加超過6000萬支，其中智慧手錶產品成長將占約3700萬支。



觀察市場脈動，MIC分析，腕帶應用持續受到行動支付、時尚搭配和獨立通訊等3大因素驅動。



在行動支付部分，MIC表示，從電子票證至信用卡和支付App機制，Apple Pay增強消費者使用穿戴支付的意願，成為各大廠導入功能的火車頭。



在時尚搭配部分，MIC指出，時尚與鐘錶業者藉由實體通路與設計優勢，預期今年成長率高於一般科技大廠。



在獨立通訊部分，MIC表示，GSMA於去年底發布新的eSIM規範，推動腕帶業者與電信業者，布局智慧手錶獨立通訊。



蘋果預計在美國時間9月12日（台灣時間13日凌晨）舉行發表會活動，市場預期，蘋果可能在發表會推出第3代Apple Watch，預期可支援LTE無線通訊，強調輕薄設計，內建生理訊號感測晶片、電源管理晶片和射頻晶片等，相關模組多採用系統級封裝。1060912