大尺寸面板出貨面積 IHS估年增6%中央社 (2017-09-12 08:22)
（中央社記者潘智義台北12日電）研調機構IHS預測，在電視追求大螢幕的趨勢下，2017年液晶面板出貨面積將較2016年成長6%。
IHS指出，終端市場需求放緩，但2017年大尺寸液晶面板市場仍將持續擴大，2017年大尺寸面板出貨量約6.88億片，只較2016年增長1%，但以出貨面積計算，2017年大尺寸面板出貨1.8億平方公尺，較2016年增長6%。
IHS推測，2017年平板電腦面板出貨量9300萬片，較2016年增長10%。2017年筆電面板出貨量1.75億片，較2016年增長4%。2017年電視面板出貨2.57億片，較2016年減少3%。
另外，一線面板廠，尤其是韓廠，為獲得更好的利潤，已經開始轉向生產更大尺寸的電視面板，如49吋以上電視面板，中國大陸面板廠也開始跟進，逐步增加43 吋以上較大尺寸電視面板的產量。1060912
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