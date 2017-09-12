（中央社記者潘智義台北12日電）研調機構IHS預測，在電視追求大螢幕的趨勢下，2017年液晶面板出貨面積將較2016年成長6%。



IHS指出，終端市場需求放緩，但2017年大尺寸液晶面板市場仍將持續擴大，2017年大尺寸面板出貨量約6.88億片，只較2016年增長1%，但以出貨面積計算，2017年大尺寸面板出貨1.8億平方公尺，較2016年增長6%。



IHS推測，2017年平板電腦面板出貨量9300萬片，較2016年增長10%。2017年筆電面板出貨量1.75億片，較2016年增長4%。2017年電視面板出貨2.57億片，較2016年減少3%。



另外，一線面板廠，尤其是韓廠，為獲得更好的利潤，已經開始轉向生產更大尺寸的電視面板，如49吋以上電視面板，中國大陸面板廠也開始跟進，逐步增加43 吋以上較大尺寸電視面板的產量。1060912