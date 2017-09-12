遼寧撫順順城區發生2.6級地震(礦震)震源深度0千米北京新浪網 (2017-09-12 00:15)
圖片來源：國家地震台網官方微博
中新網9月11日電 據國家地震台網官方微博消息：中國地震台網正式測定：09月11日23時53分在遼寧撫順市順城區(礦震)(北緯41.87度，東經123.90度)發生2.6級地震，震源深度0千米。
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