遼寧撫順市順城區發生2.6級地震（礦震）北京新浪網 (2017-09-12 00:21)
中國網9月12日訊 據中國地震台網消息，9月11日23時53分在遼寧撫順市東洲區附近(北緯41.84度，東經123.97度)發生2.6級左右地震（礦震），震源深度0千米。
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