聚精會神抓創建 齊心協力抓落實北京新浪網 (2017-09-12 00:22)
聚精會神抓創建齊心協力抓落實
一一和田市伊里其鄉亞甫拉克村進行「五星級」創建觀摩推進會
亞心網訊(通訊員趙寶玉)和田市伊里其鄉為進一步推動「五星級」黨組織和黨員創建工作,9月11日在亞甫拉克村召開「五星級」黨組織和黨員創建工作現場觀摩推進會。鄉領導、村(社區)第一書記、村(社區)黨支部書記、各級駐村(社區)工作隊隊長約120餘人參加了此次觀摩會。
參會人員進行實地觀摩,分別聽取了村幹部講解如何落實創星工作,積極發揮主體責任,各駐村力量如何幫帶村幹部,發揮優勢、協助開展創建工作,鄉分管創星工作責任領導結合鄉各「星」創建情況進行了點評。
觀摩中,自治區安全監管局駐亞甫拉克村工作隊副隊長柴世宏就村落實「五星級」創建主體責任和駐村工作隊發揮幫帶責任進行了交流發言。
地區駐和田市常態化調研指導組組長高萍同志、市委組織部基層辦副主任、新興黨(工)委書記潘萬玉同志、和田市「訪惠聚」辦公室負責人支陽同志,對鄉(村)「五星級」黨組織和黨員創建工作作了現場輔導。鄉第一書記盧中林、鄉黨委劉志勇書記就如何提高思想認識,認真把五星級創建工作引向深入進行了總結講話。
會後,參會人員紛紛表示,通過參加此次現場觀摩會,對「五星級」創建的具體內容標準、工作方法、責任區分有了更深的了解,回去后,將結合本村實際,進一步補充完善創建計劃、明確工作任務、壓實工作責任、真正形成合力,推進「五星級」創建工作深入開展。
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