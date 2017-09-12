亞心網訊(記者石速通訊員李偉)「工作作風雷厲風行,服務群眾扎紮實實,辦民解憂全力以赴。」這是吉木乃縣恰勒什海鄉阿克木扎村村民對吉木乃縣國稅局駐該村工作隊的評價。

9月10日,吉木乃縣國稅局駐阿克木扎村工作隊來到村民阿依提哈吉·努卡家走訪,問他家裡有什麼困難。阿依提哈吉知道,工作隊每次入戶走訪,總想著為村民解決實際困難,便說前幾天家中燈泡突然不亮了,找不到哪裡出了問題。細心的工作隊員阿依古麗聽到后,仔細地記錄下他的訴求。

第二天,工作隊就聯繫恰勒什海鄉供電所,與供電所技術員一起前往阿依提哈吉家查看電路情況,看看問題的根源出在哪裡。檢查后發現,阿依提哈吉家的電線規格太細,用電過程中電線被燒斷了。技術員為他家接通了電路,免費更換了電線,電燈立即亮了。看著光亮照滿房間,阿依提哈吉一家忽然感到心裏也亮堂了,露出了笑容。阿依提哈吉感激地說:「非常感謝工作隊給我們帶來光明,我們心裏暖暖的。」

據悉,吉木乃縣國稅局駐阿克木扎村工作隊今年駐村以來,緊緊圍繞總目標,落實八項任務,做好群眾工作,辦好實事好事,積極幫助村民做力所能及的事情。比如帶領18戶建檔立卡戶深入企業觀摩學習,引導群眾脫貧致富,發放衣服,更換電線,維修水井等眾多實事好事,讓村民拍手稱讚。



