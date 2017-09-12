21世紀經濟報導

一汽-大眾奧迪正在強勢回歸，拿回原本屬於自己的市場份額，並進一步擴張。

最新的銷售數據顯示，今年8月，一汽-大眾奧迪銷量為54005輛，創一汽-大眾奧迪史上最佳8月銷量紀錄，更刷新了8月豪華車品牌在華史上最高銷量紀錄。

截至8月，一汽-大眾奧迪累計銷量為360,025輛，已經完成全年57.5萬輛銷量目標的62%。從近幾個月持續回升的市場表現來看，一汽-大眾奧迪想要完成全年目標，並非難事。

不可否認，今年上半年，一汽-大眾奧迪在中國市場遭遇到前所未有的挑戰，不過隨著一汽-大眾奧迪6月份回到銷量冠軍位置，7、8月得以延續強勢表現，持續蟬聯中國豪華車市場月銷冠軍。

在暫別中國豪華車銷量冠軍席位后，一汽-大眾奧迪之所以能夠迅速調整狀態並實現反擊，離不開其在30年來深耕中國市場過程中銷售能力的打造與品牌力的塑造。周密的產品布局、穩定的經銷商網路以及長遠的戰略規劃，為一汽-大眾奧迪打響銷量反擊戰提供了足夠底氣。

主力產品齊發力

8月份一汽-大眾奧迪銷量的增長來自於多款主力車型的發力。其中，B級車A4L表現最為搶眼，8月份共銷售新車10731輛，同比增長39.5%。A4L連續兩個月銷量破萬，對一汽-大眾奧迪衝擊全年目標具有戰略意義。

此外，A6L的表現也可圈可點，8月銷售新車13069輛，同比增長12%。中型SUV車型奧迪Q5銷量也突破萬輛，達11085輛，同比增長3.7%；奧迪A3和Q3分別銷售新車7196輛和7413輛，在各自的細分市場表現同樣出色。

今年以來，一汽-大眾奧迪加快了產品投放速度，4月起，每月均有新車型上市。4月，新奧迪A3家族上市；5月，奧迪Q7 etron上市；6月，奧迪A6 Avant、全新奧迪A5轎跑家族上市。7月，全新一代A8也在西班牙巴塞羅那迎來全球首發。

在連續三個月奪得豪華車市場銷量冠軍之後，一汽-大眾奧迪在今年下半年的銷量業績同樣值得期待。未來幾個月，一汽-大眾奧迪還將陸續推出新產品。

在剛剛落幕不久的成都車展上，一汽-大眾奧迪就同時推出多款產品，進一步提升了市場競爭力。其中，奧迪A6家族中的奧迪A6L 30周年年型是為「一汽攜手奧迪30周年」獻禮的首款紀念款車型，配置非常豐富，對消費者有很大吸引力。

在9月10日，Audi Sport高性能車家族又迎來兩個新成員——全新奧迪RS 3 Limousine和全新奧迪TT RS，而全新改款A4L和奧迪Q7也計劃在第四季度上市。

渠道固有實力顯現

銷量回暖的背後，離不開強大的渠道實力。

在進行科學調整之後，目前，一汽-大眾奧迪已經形成覆蓋195個城市、共計467家授權經銷商的強大銷售網路。除此之外，奧迪還通過多種終端銷售模式打造了多元化的服務終端。

面對競爭日益激烈的豪華車市場，一汽-大眾奧迪銷售事業部執行副總經理荊青春表示，「奧迪希望能夠引領豪華車市場新的變革。」

8月4日，一汽-大眾奧迪將銷售事業部市場部從長春遷至北京。這無論對奧迪品牌未來的發展，還是對一汽-大眾的戰略布局，都是一個重要的里程碑。從長春到北京，一方面，能夠幫助奧迪吸引更多高精尖人才；另一方面，將幫助奧迪以更快速、更高效的反應機制應對市場變化，獲取更多合作機會，提升未來競爭的籌碼。

「在北京設立一汽-大眾奧迪銷售事業部市場部辦公室，將使一汽-大眾奧迪擁有更快的反應速度、更寬廣的視野、更高的品牌形象、更多的合作機會和更高、精、尖的人才，進一步夯實一汽-大眾奧迪的領先優勢。」一汽-大眾汽車有限公司董事、總經理張丕傑表示。

從戰略維度來看，一汽-大眾奧迪銷售事業部市場部從長春「背井離鄉」來到首都北京，意味著奧迪全新的起點。下一個30年，一汽-大眾奧迪希望以北京為起點，重啟輝煌之路。

奧迪在華三十而立

一汽-大眾奧迪領跑中國汽車市場多年並非偶然，這離不開其近30年來為根植中國市場所付出的努力。市場的波動，無法掩蓋奧迪在中國消費者心中的認同感與口碑。

作為首個進入中國的豪華車品牌，一汽-大眾奧迪一直將用戶需求放在首位，近30年來已贏得超過400萬中國用戶的信賴。 ？時至今日，中國已經成為奧迪最大同時也是最重要的市場。在J.D. Power亞太公司發佈的2016年中國售後服務滿意度研究SM（CSI）報告中和中國汽車銷售滿意度研究SM（SSI）中，一汽-大眾奧迪蟬聯豪華車品牌雙料冠軍。

這與奧迪為根植中國市場所做出的本土化戰略密不可分。一直以來，隨著一汽-大眾奧迪在本土化研發體繫上的完善，其在中國市場已經形成了深入把握中國消費者需求，並藉此生產本土化產品的能力。

本土化研發的能力可以通過數據體現。據了解，2016年一汽-大眾奧迪的國產車型貢獻了奧迪在中國市場高達91.5%的銷量。

30年來奧迪在中國市場取得的驕人業績，也離不開奧迪長期堅持創新驅動的理念。根據此前一汽集團與奧迪簽署的「一汽、奧迪十年商業計劃」，一汽-大眾奧迪將緊跟「互聯網+」的創新潮流，在新能源汽車、數字化、移動出行、智能互聯等方面不斷探索。

「突破科技，啟迪未來」，如今的奧迪，正不斷推動其年輕化進程，加速智能科技、提高產品個性化，為未來帶來更多可能。

奧迪即將迎來進入中國30周年，在這一關鍵時間節點上，一汽-大眾奧迪希望經過近30年的沉澱，做好邁向未來的準備。

近30年來，為應對市場競爭，適應消費需求，一汽-大眾奧迪從未停止不斷改變不斷向前發展的步伐。對於產品品質的嚴格把控、品牌建設的高標準、用戶服務的重視、創新發展的理念，這些基本的要求從未改變。而這些無疑是一汽-大眾奧迪持續領跑的動力與源泉，幫助一汽-大眾奧迪奠定了在中國豪華車市場長期的領先地位。

未來，一汽-大眾奧迪將繼續保持進取精神，通過前瞻的布局和強大的體系，引入更多個性化、多元化的產品，為中國消費者提供更豐富的產品和更好的體驗。