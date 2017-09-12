圖片來源：國家地震台網官方微博

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中新網9月11日電 據國家地震台網官方微博消息：中國地震台網自動測定：09月11日23時53分在遼寧撫順市東洲區附近(北緯41.84度，東經123.97度)發生3.3級左右地震，最終結果以正式速報為準。