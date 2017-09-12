吉木乃縣國稅局駐村工作隊發放小藥箱,送上大健康北京新浪網 (2017-09-12 00:12)
亞心網訊(記者石速通訊員李偉)在扶貧攻堅戰中,吉木乃縣國稅局駐恰勒什海鄉阿克木扎村工作隊非常注重健康扶貧。隨著天氣的轉涼,為幫助貧困群眾解決日常遇到的感冒、發燒、頭痛等常見病,9月11日,工作隊聯合「村兩委」班子,在升國旗儀式結束后,為村民發放了「健康扶貧小藥箱」。
據了解,此次發放的「健康扶貧小藥箱」每個價值200餘元,配備有感冒藥、止痛藥、抗病毒藥等十余種常用藥品,還有創可貼、膠布、棉簽、消毒液等小創傷應急處置衛生藥品,同時還配備了血壓計、血糖儀、宣傳材料等物品。每一個小藥箱內都放了藥品明細單,上面清楚地標註了藥品名稱、有效期、主治疾病、用法用量、注意事項等內容。120個價值2萬余元的小藥箱發放完畢后,村民高興地誇讚工作隊想得周到,像親人一樣關心他們的身體健康。
阿克木扎村黨支部書記種法寶說:「此次發放小藥箱活動,不僅改善了我村農牧民群眾缺醫少葯的現狀,而且促進了貧困農牧民的健康發展,我們將繼續加大對科學用藥、健康知識的宣傳力度,使貧困的農牧民能真正受益。」
「以後有個頭疼腦熱,我們自己在家就可以處理,不至於把小病拖成大病,感謝黨和政府!」村民沙依拉什說道。
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