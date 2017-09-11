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全球能源管理與自動化領域的專家施耐德電機 (Schneider Electric) 今天宣佈其與微軟公司在合作上的重大進展，將大幅提升為各產業企業與組織所帶來的價值。客戶透過採用施耐德電機 EcoStruxure 架構，完整利用 Azure 雲端平台功能，以及混合實境等次世代功能的雲端應用，將企業的決策能力、生產力與效率提升到全新境界。

施耐德電機工業自動化軟體部副總裁 Doug Warren 表示：「結合施耐德電機與微軟的優勢，我們成功協助客戶數位轉型，將物聯網科技轉化成具體且可衡量的商業績效。例如我們在紐西蘭的客戶 WaterForce，一直在尋找提升農耕效率的解決方案，WaterForce 透過施耐德電機的工業用 EcoStruxure 架構與微軟的 Azure 雲端技術，開發出農業用 SCADAFarm 自動化及資訊管理平台，藉由更高效及可視化管理，幫農民節省了近 50% 的能源。」

聯手為紐西蘭農業降低淨水使用量及能耗

根據統計，全世界的淨水需求在 2050 年將提升 55%，而將近 70% 用於農業灌溉，這對於主張永續農業的紐西蘭來說，是個不得不正視的問題。WaterForce 使用施耐德電機的工業用 EcoStruxure 架構結合物聯網概念，協助農民即時監控農場的用水量、濕度甚至是天氣，並針對各種農作物提供其需要的灑水量，農民可以藉此最佳化各種作物的產量且有效管理淨水資源，降低成本並實現永續農業。

與 Microsoft 合作，加快開放式物聯網應用的開發速度

藉由雙方領先業界的技術，施耐德電機將加快所有終端使用者市場的雲端物聯網解決方案速度，結合微軟在雲端方面的經驗，與施耐德電機在電力管理、廠房、機械設備、樓宇、資料中心和電網領域深入的專業知識，協助來自各個市場的不同客戶都能善加利用物聯網，取得競爭優勢。施耐德電機與微軟的合作關係除了共同開發先進的雲端解決方案，也積極與其他業界頂尖的合作夥伴組成的生態系統，共同推展並協力開發其 EcoStruxure 架構解決方案。

EcoStruxure 為施耐德電機開放式、互聯互通的工業物聯網架構，為客戶提升安全性、可靠性、效率、永續性和聯網能力等各方面的價值。EcoStruxure 結合了物聯網、行動裝置、感測、雲端、分析與網路安全等領域技術，有助於實現聯網產品、邊緣控制乃至於應用、分析與及服務等各層面的創新發展。EcoStruxure 已部署於超過 45 萬個設施，獲得 9,000 家系統整合商的支援，連結超過 10 億部裝置。