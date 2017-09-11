古巴民防局在當地時間11日表示，颶風艾瑪(Hurricane Irma)上週末侵襲古巴，造成至少10人死亡。

颶風艾瑪侵襲古巴時，威力達4級颶風，現在在登陸美國本土後，已減弱至熱帶風暴。

古巴民防局表示：「截至目前，我們在古巴島上的多處地方，獲報不幸喪失10人性命。」

民防局表示，在颶風艾瑪來襲時喪生的10人，死亡的原因從遭受電擊到溺水，被倒塌的房屋壓死，以及從陽台跌落到公車摔死等。

不過，民防局指出，許多死者都是罔顧避難指示，才會遭遇不測。