颶風艾瑪襲古巴 至少10死中央廣播電台 (2017-09-11 22:20)
古巴民防局在當地時間11日表示，颶風艾瑪(Hurricane Irma)上週末侵襲古巴，造成至少10人死亡。
颶風艾瑪侵襲古巴時，威力達4級颶風，現在在登陸美國本土後，已減弱至熱帶風暴。
古巴民防局表示：「截至目前，我們在古巴島上的多處地方，獲報不幸喪失10人性命。」
民防局表示，在颶風艾瑪來襲時喪生的10人，死亡的原因從遭受電擊到溺水，被倒塌的房屋壓死，以及從陽台跌落到公車摔死等。
不過，民防局指出，許多死者都是罔顧避難指示，才會遭遇不測。
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