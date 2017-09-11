這一次，央媽的「點」剎車旨在抑制人民幣的「急升」！維穩人民幣，不只預防其跳跌，也要防範其飆升。

207號文無疑是對273號文的一次糾偏。時過境遷，政策也需要見風轉向。

「政策很及時啊！也會長遠促進市場發展，希望還有后招！」9月9日，一位資深外匯交易商說。

他指的是，前一日，央行下發《中國人民銀行關於調整外匯風險準備金政策的通知》（銀髮[2017]207號），將境內金融機構代客遠期售匯業務所需提取的外匯風險準備金率調整為0%；換言之，暫時「取消」購匯準備金。此政策意味著，一定程度上放鬆外匯管制，不再對境外金融機構境內存放準備金進行穿透式管理，讓結售匯市場管理回歸常態。

何謂「后招」？上述外匯交易商並未點破。但金融監管政策研究院院長孫海波認為，目前在境內貨幣政策方面，一直以來必須擔心的「降准對匯率的影響」，也已經有所緩解。未來，降准+收縮MLF的中性貨幣政策組合有望可以啟動。

此外，本次外匯準備金政策「調整」至零，並非真正意義上的「取消」，也暗示為未來政策留出空間。

根據207號文，9月11日起，遠期購匯不用再徵收外匯風險準備。這一定程度上，似乎可「對沖」企業「踩踏式」結匯，有助於人民幣進入雙向波動，或將提升人民幣匯率的市場化程度。

某位監管層接近人士認為，現在的人民幣匯率壓力基本得以緩解，可釋放相應的流動性。包括「外匯風險準備金」、「中間價逆周期調節因子」等工具，加之經濟基本面和中性的貨幣政策等，因此，央行有自信放鬆外匯管制，以正常發揮外匯衍生品幫助企業管理匯率風險的功能。

孫海波分析，離岸做空人民幣的力量基本被市場洗劫。這樣，央行沒必要再對離岸人民幣市場流動性進行凍結，即可以進行階段性釋放。然而釋放金額有限，預計或不到1000億元。

接下來，「窗口指導類的措施也可以稍微鬆動。」一位監管層接近人士建議，他說，管理層不願意看到人民幣如此快速升值。

但接踵而至的困惑是：人民幣能否雙向波動起來？單邊預期是否又會升溫？ 畢竟，國內經濟仍有下行壓力；經濟增長內生動力不強；貨幣政策仍需在穩增長與去杠杠之間尋求平衡；而且，從貨幣供應量來看，人民幣恐難言長期升值。

如此，換匯還是觀望？有不同需求的投資者該何去何從？這可能需要釐清273號與207號文的政策邏輯與宏觀風向，或能甄別投資方向。

207號文效應

就在9月11日，即央行確認調整「外匯風險準備金政策和對境外金融機構境內存放執行正常準備金率政策」的當天，在岸與離岸人民幣雙雙大幅回調，CNY、CNH均跌至6.52元附近。而當日人民幣對美元中間價11連升，報6.4997，升破6.50。這可能說明207號文「刺激」了市場久違的購匯情緒。

其實，細觀9月11日的中間價，其開在6.4997，但前一日即期人民幣報收6.4617，而同時隔夜美元指數仍在貶值，中間價或許應開在6.4600左右。換言之，6.4997的中間價可能是逆周期因子在起作用，這也許說明，管理層認為人民幣過於強勢。

類似情況其實在9月7日之後就開始出現了。數據同樣顯示，9月8日，人民幣對美元中間價報6.5032，但7日的即期人民幣收於6.4972，其時的隔夜美元指數仍為貶值，如此，中間價或應開在6.4900左右，那麼，6.5032的中間價可能是逆周期因子在起作用。

而9月8日晚間恰是市場傳出207文號之時，這正好印證管理層意欲「點剎車」，調控好人民幣的升勢，不希望其過於強勢。

因此，如果說，於2015年8月31日央行下發的《中國人民銀行關於加強遠期售匯宏觀審慎管理的通知》（銀髮[2015]273號文）是「811」匯改之後，央媽打擊人民幣空頭的一種制度利器，那麼，207號文則暗示當下匯率警報基本解除，央媽此前的收緊「管制」舉措可逐步鬆開。

還有一位監管層接近人士解釋，在當前市場升值預期的影響下，企業發生「踩踏式」的結匯，強化了人民幣升值動力。準備金取消的確降低企業遠期購匯成本，可能是央行維穩匯率的一種措施！換言之，273號文出台初衷旨在抵制空頭——避免人民幣貶值預期的強化；而207號文的本意又在於——給購匯企業鬆綁，避免人民幣升值預期的強化！

如此風格轉換皆緣於人民幣升、貶值預期的打破、更迭。

數據顯示，2015年「811匯改」至今年1月期間，人民幣可謂跌跌不休，人民幣對美元中間價由6.12左右貶值至6.95左右，貶幅約14%；而今年初至今（9月10），反彈至6.4997，升幅逾6.3%。

不過，央媽是如何借273號文打擊空頭，抑制貶值預期，以維穩人民幣呢？

按照聯訊證券董事總經理、首席宏觀研究員李奇霖的邏輯，此前273號文意味著，如果銀行要進行1億美元的遠期售匯，在下個月就必須提交2000萬美元的無息外匯風險準備金（類似於法定存款準備金）。若銀行採用拆借的方式融入美元來湊足這2000萬，那麼銀行就要付出相應的融資成本，若採用自有美元資金，也同樣存在機會成本。

為保證自身收益，銀行就會將外匯風險準備金佔用所要耗費的成本轉移給購匯的企業。比如說之前遠期購匯合約約定的匯率是1：7，後來由於要提外匯風險準備金，成本提高，銀行可能就會要求1：7.2的比例來兌換美元，每一單位美元多收0.2元的人民幣以充當成本補償。

如此，央行就藉由銀行實現了提高企業的遠期購匯成本，打擊人民幣空頭與跨境套利勢力的目的。

通常央行有兩種手段「抑制」人民幣貶值預期：消耗外匯儲備資金，拋美元買入人民幣，或利用遠期市場進行干預；其次，制定有效對付人民幣空頭的舉措。持續性而言，後者可能更為現實。換言之，收緊離岸人民幣流動性有助打壓空頭。

現在，人民幣的強勢拉升幾乎令「空頭」哀鴻遍野…… 有的對沖基金空頭不得不採取「基本面量化+期權波動率」的組合策略來平衡收益。一位對沖基金策略師透露，儘管前期錯看人民幣行情，導致產生千分之零點五的虧損，但通過組合策略沖抵浮虧，總體實現了逾100%的資管收益。

至於下一步的策略，這位對沖基金策略師認為，如果有能力還是不妨換些美元，逢低建倉，因為美元指數已經超調了。特別是207號文出來之後，也要當心屆時售匯力量的囤積，造成又一次的風格轉換。事實上，最好的市場交易情緒是，多空力量均衡，那樣不會促成貶值或升值預期的單邊倒。當然，在某次重大會議前夕，人民幣可能都無恙；美元多頭還得悠著些。

另據外媒報導，美國空頭「大鱷」沖基金公司Corriente Advisors的創始人馬克·哈特（Mark Hart）在今年人民幣的大幅升值中虧損了約16億元。其耗時七年時間，投注2.4億美元等待中國貨幣「崩盤」，結果事與願違，這位曾成功預測過美國次貸危機和歐洲債務危機的空頭「大鱷」無奈坦言誤判了今年的風險交易。

從273號到207號文的嬗變

其實，從273號文至207號文，時間跨度不過兩年，人民幣匯率即由「頹勢」演變為「強勢」；年初至9月8日，人民幣對美元中間價、即期、離岸匯率分別升值6.25%、6.63%、6.69%；而同一時期的美元指數貶幅達10.8%，報91.3261。

細究的話，五月末大概是一個分水嶺。在這之前，市場恐無從判斷人民幣的強與弱，因此間的人民幣對美元趨強，但對非美貨幣偏弱。而6月1日開始，即，人民幣中間價調整機制引入「逆周期因子」后，人民幣明顯強勢，尤其相對美元。這三個多月來，人民幣對美元走出了近兩年最堅挺的強勢，從6.86飆升至6.45，走高逾4100個基點。

9月1日，人民幣三大匯率指數亦全線上行。當日，CFETS、BIS貨幣籃子、 SDR貨幣籃子分別報94.42、95.18、95.37，周漲幅分別為0.66%、0.69%、0.61%。

但人民幣真的可以貼上強勢標籤嗎？在中國人民大學國際貨幣研究所學術委員孫魯軍看來，人民幣對美元升值並不大。年初至8月31日，其他主要貨幣對美元升幅大於人民幣的升幅，其中，歐元兌美元升值12.23%、澳元升幅9.34%。

孫魯軍分析，這些因素助推了人民幣此波行情。諸如，良好的國內經濟基本面；資本外流壓力有所減緩；貨幣政策明顯收緊，M2增速逐月下降；金融市場利率的變化——利於人民幣匯率保持基本穩定；香港離岸市場人民幣流動性收緊，資金池萎縮，抑制了境外做空人民幣的「動能」；人民幣匯率貶值市場預期發生變化；最後，「美元下跌是人民幣升值的一個主要因素。」

而外匯風險準備金也好，逆周期調節因子也罷，其可能都是人民幣匯率市場化進程中的「有形之手」，是管理層釋放壓力的政策選項。它們需要在必要之時發揮適當效應。

更何況，目前來自出口貿易的壓力也不容小覷。2016年8月至今，進口增速連續13個月超過出口增速，海關口徑貿易順差同比增速也連續13個月為負；這可能暗示貿易順差還會進一步減少。而這波升值帶來的對出口企業的影響，兩個月後才能看出來。總體上，中國經濟可能並不支持人民幣如此快速升值。

不管怎樣，讓政策回歸常態總是好事。但管理層最想看到的局面是外匯市場形成雙向波動力量。這股力量何時才會出現呢？其或許已經顯現？

「在人民幣匯率水平趨於均衡的同時，市場預期趨於理性，跨境資本流動和外匯供求都更加平衡。」 央行金融研究所所長孫國峰稱。

在孫國峰看來，調整管理措施以強化外匯市場價格發現功能——有必要調整前期的逆周期宏觀審慎管理措施。今年以來人民幣對美元升值主要是中國經濟向好等基本面的反映，人民幣匯率水平趨於均衡，市場預期趨於理性。

是這樣嗎？市場拭目以待。

（來源：經濟觀察網）