信託公司有望參與債券承銷。

近日，銀行間市場交易商協會（下稱「交易商協會」）發佈《關於意向承銷類會員（信託公司類）參與承銷業務市場評價的公告》（〔2017〕25號）稱，為進一步優化債務融資工具承銷商隊伍建設，推動銀行間債券市場持續健康發展，啟動意向承銷類會員（信託公司類）參與承銷業務市場評價工作。

據了解，本次評價對象為非金融企業債務融資工具意向承銷類會員（信託公司類）。信託公司經市場評價獲得承銷業務資格的，可開展非金融企業債務融資工具承銷業務。

華融信託研究員袁吉偉稱，信託公司獲得銀行間市場承銷准入，有利於拓展業務空間，發展中間業務，增加收入開源，不過此類業務競爭也較激烈，基本被四大行和股份制銀行劃分，而且信託公司相關人才儲備也有限。

據悉，近三年內有下列情形的，不參加市場評價：（一）因違法違規受到刑事處罰或重大行政處罰；（二）因涉嫌違法違規正被相關主管機關立案調查或者正處於整改期間；（三）因違法違規給市場造成嚴重後果。

評價標準共100分，機構資質及業務評價(60分)，其中基本指標（凈資產、信託資產） (12分)，部門設置及人員配備 (12分)，相關制度 (12分)，市場表現情況 (20分)，相關資質經驗 (4分)。市場評價(25分)，其中市場成員代表 (6分)，債券市場專業委員會 (4分)，全國銀行間同業拆借中心 (5分)，中央國債登記結算有限責 任公司(5分)，銀行間市場清算所股份有限公司(5分)。交易商協會秘書處評價(15分)。

「值得注意的是，作為創新業務，此次申報准入要求較高，也會考慮到監管意見，因此首批獲得資格的信託公司不會太多，現有債券業務較多，監管評級高，規模大的信託公司更可能最終勝出。」袁吉偉稱。