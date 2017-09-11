？「金融標準是金融治理體系和治理能力現代化的基礎性制度，在支持金融業健康發展中發揮著積極作用。」9月11日，央行科技司副司長、金標委秘書長姚前在 「普及金融標準 提升服務質量」主題活動啟動會上表示。

姚前稱，金融標準的制定、實施有助於金融活動達到更佳秩序和效益，從而進一步提升金融業競爭能力、抗風險能力、質量改進能力和可持續發展能力，有效防止系統性風險。

對於金融主管和監管部門而言，金融標準有助於跟蹤評估創新發展態勢和風險特徵、填補監管空白、完善監管短板；對於金融機構而言，先進完善的技術、業務及管理標準有助於其自身在行業內長遠立足；對於金融消費者而言，金融標準和第三方認證有助於保護其正當權益、規範金融機構操作流程、提升金融服務質量水平、提高金融產品透明度、避免金融機構和客戶之間的信息不對稱、降低消費者獲取金融服務的成本門檻。

據了解，儘管金融標準的供給逐年提升，基本覆蓋重點金融領域，但是很多優秀標準還沒有得到充分應用。為此，人民銀行以「普及金融標準，提升服務質量」作為活動主題，組織相關單位制訂了活動方案，推動、加強金融標準執行的效率與質量。

在「普及金融標準，提升服務質量」主題活動期間，人民銀行將組織一行三會、國家標準委、國家認監委繼續開展「十三五」標準體系規劃宣講和金融標準及認證實施情況調研。

科技司、中國支付清算協會、中國互聯網金融協會、中國外匯交易中心、上海清算所、中金國盛認證中心將就雲計算技術金融應用體系標準框架、金融大數據標準體系框架、普惠金融標準體系框架、支付終端安全認證、互聯網金融標準體系、銀行間介面技術標準化、《公司金融顧問》標準、銀行營業網點服務標準等開展一系列的研討會。銀行卡檢測中心、中金國盛認證中心將開展金融標準走進金融消費者活動。各分支行將組織轄內銀行機構對《銀行營業網點服務基本要求》、《銀行營業網點服務評價準則》等國家標準進行相關培訓。