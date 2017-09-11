中國基金報記者 江右 葉修

定增基金到期轉型，自家買買買！

近日，財通基金公司與股東及其關聯方擬運用固有資金不低於3億元，投資旗下財通多策略升級混合型基金。

此前東興證券和財通基金曾各自申購6.4億元和6億元，但購買的全部都是作為現金管理工具的貨幣基金，財通此次大手筆申購旗下權益類基金，一舉成為基金行業19年來最壕的基金自購。

圖1：自購公告

1、有錢！任性

根據財通基金公告，公司擬以固有資金申購本基金不低於人民幣1億元，公司股東及其股東關聯方擬申購本基金不低於人民幣2億元。申購事項擬於財通多策略升級混合型基金開放日起5個工作日內完成，該基金自9月11日開放申購贖回。

財通基金表示，自購彰顯出基金公司與投資者利益綁定、實現共贏的決心與信心，也釋放了機構對該基金未來表現以及後市行情看好的信號。

公開數據顯示，財通基金2011年6月成立，註冊資本2億元，今年上半年的營業收入8.03億元，凈利潤2.98億元；2016年的營業收入為20.96億元，實現凈利潤5.40億元。股東為財通證券、杭州市實業投資集團和浙江瀚葉股份公司，持股佔比分別為40%、30%、30%，瀚葉股份為A股上市公司。

2、未來把握藍籌挖掘成長

從封閉的定增基金轉型為開放式基金，開放后定增肯定不方便做了（因為定增股份有鎖定期），那麼財通多策略升級未來會怎麼運作呢？值得財通基金和相關方不低於3億元豪華申購。

據介紹，財通多策略基金倉位適中、結構均衡、進可攻退可守，在新一輪投資布局的窗口期上，已吸引多家機構投資者的青睞，此次大額申購更彰顯了對該基金以及後市行情的信心。

財通多策略升級的基金經理表示，未來將持續挖掘投資具有核心競爭力、能夠在未來數年實現業績持續增長、估值水平與增速相對匹配的公司，力爭為廣大投資者創造超額收益。具體配置方上，將積極把握以消費和金融為代表的傳統藍籌板塊，深入挖掘具備成長空間的新能源、高端裝備製造、文化娛樂以及信息技術等板塊，不斷優化產品組合，增強回報。

實際上在二季度末，財通多策略升級的主要倉位已經不再是定增股，從二季度末持股，也可以看出該基金的一些投資偏好。二季度末，定增受限股僅有中泰化學、利亞德、山鷹紙業、雪人股份、江淮汽車，也就是說其他持股均非定增參與。

目前來看，前十大重倉中，藍思科技、皖江物流、木林森、太陽能這些股票都是作為主動的非定增投資買入。

3、自購或成最大持有人

在市場上，財通基金有著「定增王」的稱號。而此次自購的基金財通多策略升級基金，正是一隻封閉到期要轉型的定增基金。此次自購的時點，也是恰逢該基金到期轉型開放申購贖回。

資料顯示，財通多策略升級於2016年3月9日成立，基金份額46.47億份，為市場上最大定增基金，封閉運作18個月，在今年9月8日到期，9月11日打開申購贖回。財通基金與關聯方的認購也是從9月11日開始。

此次認購后，財通基金與關聯方預計將成為財通多策略升級的第一大持有人。截止今年6月底，財通多策略升級的第一大持有人為上汽集團股權投資公司旗下產品，持有份額為1.1億份，按照目前1元左右的單位凈值，持有市值也為約1.1億元，也是唯一一個持有份額和市值過億的持有人。

4、新規衝擊？

值得注意的是，本次巨額認購的基金，恰是今年527減持新規，首只到期轉型的定增基金，也有市場人士認為是否與定增到期有關。據減持新規，一年期定增股在原規定的12個月鎖定期后，12個月內集合競價出售不得超50%，讓市場對定增基金到期開放申贖后，持股流動性有所擔憂。

不過，財通多策略升級今年6月底雖然仍有72.9%的股票倉位，但持有定增受限股的佔比僅有13.4%，並且在9月8日之前都已鎖定滿12個月解禁，按集合競價（二級市場）仍有6.7%仍受限，但通過大宗交易在9月8日之前也是可以賣出。

因而，減持新規對財通多策略升級的流動性影響並不大。財通基金此前也向記者表示，已進行多項壓力測試，財通多策略升級將於9月8日封閉期結束，目前來看不存在任何流動性問題。

5、短期贖回費率高

從封閉定增基金轉型為上市型開放式基金（LOF），財通多策略升級今日延續著二級市場交易，今日的交易金額為4668萬元，與上個交易日（9月8日）交易額相當。而截止9月8日，財通多策略升級的單位凈值為0.975元，二級市場的市價為0.968元，二級市場折價0.718%，1個百分點不到。

轉型為LOF基金之後，財通多策略升級今日就可以申購贖回，投資者也可以在場內外進行套利，投資者可以在二級市場買入后按凈值贖回，也可以申購后在二級市場賣出。不過，從贖回費率來看，套利交易成本不低。

財通基金近日公告，財通多策略升級基金將按持有期計算贖回費，持有期＜7 日將收取最高1.50%的贖回費，7-30日收取0.75%，30日-365日按照0.50%收取，只有持有在365日以上，才按照0.25%收取。持有周期在730日以上則免收管理費。

「