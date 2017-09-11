主動提升思想站位方面，？青海省金融辦召開專題會議動員實施「11710」工作制度，從踐行「四個扎紮實實」重大要求的高度出發，深刻認識工作制度由「1」開始到「0」結束過程中抓落實、提能效的實踐意義。同時，省金融辦迅速組織全體幹部認真學習「11710」工作制度具體表述和要求，在門戶網站和多媒體宣傳欄中發佈2期專題宣傳信息，隨機抽查幹部學習掌握情況，促使幹部熟悉要求、自覺對標。

緊盯目標過程管理方面，青海省金融辦緊盯實施過程，抓具體工作保重點目標，抓落實節奏保整體進度。通過結合實際制定台帳，建立包含複雜事項、一般事項？、彈性工作的3類處室通用台帳和全省信貸投放、維護金融穩定、年度考核目標3類專項台帳，統籌明確「事、責、人、時」要素要求，達到了人人責任上肩的效果。此外，金融辦不斷加強工作過程管控，採取日辦理、周自查、月通報、季排名的方式抓落實，對台帳完成情況按月匯總進度、完成銷號，進度結果在全辦進行公示、通報和排名。

督查問責一抓到底方面，省金融辦落實「11710」工作制度，堅持督查問責一抓到底、動真碰硬。一是堅持督查有力，在領導小組下設督查組，採取重點督查、專項督查、動態督查3種方式，對落實難、落實慢、落實走樣、落實虛的問題印發《督辦工作通知》，限人限時銷號完成。二是堅持問責有據，督查工作注重傳導壓力。同時，還賦予督查組將複雜問題直接提交辦公例會、黨組會研究推動的職能。

通過全面推行「11710」工作制度，青海省金融辦已陸續帶隊開展「夏秋季攻勢」、全省信貸督導、金融機構「五進」等活動，深入金融機構、工業園區、重點企業、扶貧村鎮督導對接工作10餘次，全辦正式發文督辦工作14項，推動金融辦各項工作取得了新的成績。