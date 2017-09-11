#高鐵站爭奪白熱化#

（本文刊發於《中國經濟周刊》2017年第36期）

最近高鐵很「熱」，不僅因為9月1日起實現「時速350公里」，還因為加入高鐵「爭奪戰」的河南地級市濮陽與中鐵總公司的矛盾和衝突公開化。

《濮陽日報》官方微信發文稱，「在8月5日舉行的新建京九高鐵雄安至商丘段可研論證會上，中鐵總公司個別主管人士力薦只研究『在台前東晉豫魯鐵路上游兩公里過黃河，在陽谷縣境內設陽谷台前站』（東線）方案，這就意味著京九高鐵在濮陽『過境不設站』。儘管與會的濮陽市領導及眾多專家據理力爭，但個別主管人士卻對河南省、濮陽市提出的『沿德上高速、在范縣東設站』（西線）方案置若罔聞，不予考慮。」

濮陽方面的反應為何這麼激烈？高鐵設站的原則和標準是什麼？

如何看待濮陽的「爭路」訴求？

@夕陽下的笑臉：經過濮陽不設站似乎沒有道理。鐵軌是死的，火車是活的。鐵軌上行車不一定就是為一列火車，而是為多趟火車行走，因此不妨礙直達車的運行，也能夠方便其他車停靠，這樣就解決了地方利益與全局利益的協調。

@涼風有信：經過就要設站，那國家要花多少錢？況且，高鐵一到，房價恐怕也跟著漲了。

@zzZ困困：要用科學的數據對外公開設站與不設站的理由，讓人真正無法反駁，自然就少了爭議，多了理解。

@食人花：「爭不到高鐵，書記、市長下課」「打輿論戰」等等實在是過激行為，表達訴求是對的，但若是帶起了這種戲劇化「吶喊求路」的風氣，恐怕是不夠理性，也不利於國家政策的實施。

為帶活地方經濟而「爭」站

@有知覺的機器人：正所謂「火車一響，黃金萬兩」，高鐵設站之處，客流量很大，大量的人口流動，能夠帶活經濟和社會的發展！

@燈芯永燃：高鐵拉動作用巨大，帶來的出行便利和經濟紅利是多少普通民眾夢寐以求的。比如，建高鐵建車站需要人力，帶動就業；建高鐵需要材料，促進相關產業發展；高鐵站建成后，站與站之間資源流動加快，經濟自然越來越繁榮。

@元素周期表：越來越多的城市通了高鐵，引入投資、技術、資源等發展。相比之下，沒有高鐵的地方「不進則退」，恐將落後，導致地區間的經濟發展差異就更大了。

高鐵設站該聽誰的？

@布谷鳥77：還是要看國家政策的大局部署。既要考慮地方本身的利益，又必須服從國家宏觀規劃，有的縣地處交通樞紐地帶，所以必設站；有的地方比較偏僻，可能就要考慮設站的成本和虧損問題。高鐵不是普鐵和公路，必須服從國家戰略大局。全國地級市太多了，不可能都設高鐵站。

@老虎不吃飯：作為鐵總大央企的確是要考慮社會反響和民眾的需要。不過，還有地質條件、投資成本、經濟效益回報等實際的問題需要綜合考量，完全按照民意來似乎不大現實。

@陽光男孩：高鐵在哪裡設站也不可能惠及每個縣城，京九高鐵是國家大動脈，不是一個人說了算的，我們有鐵路網規劃目標，國家也有權衡多種因素后的暫時的、優先的建設選擇。

責編：牛綺思