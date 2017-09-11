凈利潤增幅齊升，不良率齊降 銀行的「好日子」又開始了？

《中國經濟周刊》記者 姚冬琴 北京報導

見習編輯：蔣莉莉

（本文刊發於《中國經濟周刊》2017年第36期）

8月31日，工、建、中、農四大國有銀行同一天發佈了2017年半年度報告。業績紛紛回暖，是半年報的一大看點。工、建、中、農四大行上半年凈利潤增長分別為2%、3.81%、3.02%、3.40%，均為各行自2015年凈利潤增長陷入谷底以來的最高增速。

另一方面，各行資產質量有所提高，不良貸款率較上年末均有所下降。其中，工商銀行、中國銀行是自2013年不良貸款率持續升高以來的首度下降。

四大行是銀行業的中堅力量，前兩年一直自稱在過「苦日子」「緊日子」的銀行業，重新迎來了「好日子」？

今年上半年，監管部門出台了一系列措施，加強監管、整治金融亂象，督促銀行專注主業、回歸本源，扭轉「脫實向虛」和強化風險管控，銀行業經營方式會發生哪些變化？

四大行日賺28億元 工行最賺錢

經濟的回暖催得銀行業花開。上半年，宏觀經濟逐步企穩向好，結構不斷優化，這為銀行的業績提升和資產質量改善提供了良好的外部環境。

工商銀行上半年凈利潤增長2%，單看增長率是四大行中最低的，但其上半年凈利潤達到1536.9億元，仍然是最賺錢的銀行。

「管理層分析以後覺得，這是我們4年以來比較具有亮點的一個半年報。儘管凈利潤增長2%，但是內部的結構、競爭的活力，和風險的控制能力以及可持續性，都有了很好的表現。」工商銀行董事長易會滿在業績發佈會上說。

建設銀行、中國銀行、農業銀行上半年凈利潤則分別達到1390.1億元、1105.5億元、1086.7億元。四大行上半年凈利潤總額超過5119億元，相當於日賺28億元。

在凈利潤提升的同時，四大行資產質量的主要指標也呈現出積極變化，不良貸款率均較上年末有所下降。

其中，農業銀行改善最明顯，不良貸款餘額下降24億元，比例下降0.18個百分點，降幅在可比同業中最大。此外，新發生不良貸款、逾期貸款、關注類貸款也實現「雙降」。

不過，農業銀行不良貸款率2.19%，仍是四大行中最高的。農業銀行行長趙歡在8月31日的業績發佈會上表示，農業銀行的撥備非常充分。撥貸比在四行里處於最高水平。「這意味著如果我們加大處置的力度，我們有能力也有資源讓農業銀行的不良貸款率保持快速下降。怎麼樣處置主要看市場環境，市場環境好，就加大處置的力度。」趙歡說。

上半年，銀行貸款流向實體企業的意願在增強，製造業貸款增速也由負轉正。銀監會審慎規制局局長肖遠企透露，今年以來，製造業貸款已連續6個月保持正增長，資金更多地流向以製造業為代表的實體經濟。截至今年6月末，銀行業高技術製造業中長期貸款同比增長33.3%，戰略性新興產業貸款同比增長8.7%，小微企業貸款同比增長14.7%。

新增房貸九成投向首套房

在公眾頗為關注的個人住房貸款方面，四大行紛紛表示，執行差異化的貸款政策，優先保障自住型住房需求。

建設銀行個人住房貸款的規模一直保持同業第一。今年上半年，該行個人住房貸款餘額39262億元，較上年末增加3405.4 億元，9.50%的增速較上年同期有所放緩。

工商銀行個人住房貸款的規模排名第二，為36155.3億元，較上年末增加3746.9億元，增長11.6%。工商銀行董事長易會滿在業績發佈會上表示，新增貸款主要是支持了居民自住型和改善型住房需求，首套房的佔比超過九成。「在新增的個人住房貸款里，一二線城市和三四線城市的比例大概在1：1左右，熱點城市的比重在逐漸下降。」易會滿說。

中國銀行、農業銀行個人住房貸款餘額分別為28609.7億元、28558.7億元，分別較上年末增加2250.1億元、2959億元。

中國銀行副行長任德奇也表示，在上半年新發放個人住房貸款中，首套房的貸款佔了90%，同時體現了「一線城市控，二線城市穩，三四線城市適度支持」的趨勢。

農業銀行上半年新發放個人住房貸款中，首套房貸款佔比92%。該行副行長王緯表示，上半年個人住房貸款執行利率呈上升趨勢。目前在北京、江浙、廣東等地，首套按揭貸款利率執行不低於基本利率，二套房利率按基本利率的1.1倍執行，部分熱點城市上浮到1.2倍來執行。

記者根據四大行2017年半年報統計，四大行上半年新增個人住房貸款總額1.2萬億元，與四大行2016年新增房貸2.7萬億元相比，未達到一半。同時，住房貸款在新增貸款中的佔比也有大幅下降。

今年4月，《中國經濟周刊》曾報導，2016年，四大行新增個人住房貸款佔全年新增貸款比例均超過六成。其中，中國銀行佔比最高，達到86.6%。

而今年上半年，中國銀行新增房貸佔全行新增貸款為33.2%，已經是四大行中最低水平，低於工商銀行（46.3%）、建設銀行（45.4%）、農業銀行（42.7%）。

海外投資：加大「一帶一路」信貸投放

上半年，監管層對於海外直接投資的風險提示和監管動態也引發市場關注。8月4日，國務院辦公廳轉發了國家發改委、商務部、人民銀行、外交部《關於進一步引導和規範境外投資方向的指導意見》（下稱《指導意見》）。其中，房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等境外投資，屬於限制開展的境外投資。在業績發佈會上，四大行也紛紛就此表態。

工商銀行董事長易會滿表示，對於海外投資問題要全面看待。「對於限制投資領域的海外投資，我們會落實有關的監管要求，但總體來說，對於正常的、鼓勵的海外投資領域，我們在信貸投放上非常正常。」

建設銀行副行長章更生也表示，建設銀行將按照《指導意見》的精神嚴格遵照執行。

與此同時，四大行紛紛加大了在「一帶一路」領域的信貸投放。工商銀行半年報顯示，到6月底，工商銀行在「一帶一路」沿線18個國家和地區設立了127家分支機構，支持沿線項目339個，累計承貸額是881億美元。另外還儲備了270多個商業前景比較好的重大項目，涉及的總投資金額超過3000億美元。

中國銀行也在「一帶一路」領域累計跟進重大項目470個，提供融資支持超過800億美元。

發力金融科技，加速金融智能化轉型

以大數據、雲計算、人工智慧、區塊鏈為代表的金融科技正對傳統金融業務的模式、流程、效率和監管方式產生深刻影響。四大行也在謀求在金融科技創新的浪潮中，依然能站在潮頭。

工、建、中、農四大國有銀行已經分別與京東、阿里、騰訊、百度結成搭檔，實現資源共享、優勢互補，加速傳統銀行向金融智能化的轉型。

農業銀行行長趙歡表示，前期農業銀行與百度集團簽約戰略合作，雙方將共同開展以大數據和人工智慧為主要內容的金融科技工作，聯合組建金融科技實驗室，先期在精準營銷、大數據的風險控制以及開發智慧網點、智能客服、區塊鏈等方面開展金融創新。

「互聯網金融是農業銀行經營轉型的戰略舉措之一。我們最大的資源優勢就是點多面廣，市場覆蓋廣，客戶多，有5億多的個人客戶。運用互聯網技術、互聯網思維和互聯網手段，能夠進一步提升價值的挖掘潛力，能夠為客戶提供更好的金融服務。」趙歡說。

易會滿在業績發佈會上也對記者們表示，「不要對我們傳統的商業銀行過度擔心。我們會有危機感，但是也不要過度擔心。實際上銀行的傳統優勢始終保持著，因為我們有賬戶、有信用、有強大的資金實力。所以，對於整個創新這塊，只要採取一些措施，我們是能夠揚長避短的。」

易會滿表示，總體上來看，在銀行業中，工行的金融科技各項業務的發展還是領先的，成績是顯著的。近期工行董事會通過了組建網路金融部的議案，在原來電子銀行部的基礎之上重新組建。「我們想通過這個機構成立以後進一步統籌、推進全行3.0智慧銀行的落地。」

債轉股提速：建行簽約和實際到位資金均佔市場一半以上

今年以來，作為國企「去槓桿」改革的重要內容，市場化債轉股正在提速，四大行與多家國企密集簽約債轉股協議。

8月2日，建設銀行旗下建信金融資產投資有限公司正式開業，這是全國首家市場化債轉股專業化實施機構。

建設銀行副行長龐秀生在8月31日的業績發佈會上表示：在債轉股方面， 全國前十單都是建設銀行做的。目前建設銀行簽約和實際到位的資金都佔市場的一半以上。數據顯示，截至2017年7月底，建行與41家企業簽訂總額5442億元的市場化債轉股框架協議，到位資金488億元。

針對外界議論的債轉股是不是處置不良資產，龐秀生指出，「到目前為止，建設銀行簽約的40多個債轉股項目，沒有一個是不良貸款。選擇的都是面臨暫時困難，但未來可能很有潛力的企業，我們對這些業務的平穩進展很有信心。建行債轉股公司正在有效地推進各項業務。」

工商銀行也在半年報中披露，市場化債轉股框架協議簽約金額2000億元左右，為幫助企業降槓桿、渡難關發揮了積極作用。

針對債轉股落地情況，工商銀行董事長易會滿在接受《中國經濟周刊》採訪時表示，「債轉股的落地實際上會有一個過程，這裏面需要有一些政策的配套，我相信有關部門還會進一步研究。工商銀行會進一步加大債轉股資金的落地。當然，這還要取決於利率的走勢、流動性整體的安排。工商銀行專門開展債轉股業務的公司將會掛牌。」