英國公司發展停滯：是因收入差距大，還是老闆無能？

（本文刊發於《中國經濟周刊》2017年第36期）

英國首相特雷莎·梅曾在2016年表示要挑戰資本主義，認為工人與老闆間的薪資水平差距越來越大，極為反常，應擴大工人在公司董事會的權利。不過據統計，來自英國富時100指數公司的高層經理人，其薪水與美國同規模公司老闆相比低了1/3到1/2。

其實，梅一直抓著老闆的收入問題不放，卻忽視了經濟的整體表現。英國在盛產世界級的大公司上已經不能撐起一片天，雖然汽車製造商勞斯萊斯和滙豐銀行保持著行業佼佼者的地位，但英國石油公司和製藥商阿斯利康公司卻已跌至第二梯隊，中等規模公司里發展前景強勢的也寥寥無幾。相比德國存在著一大批全球領先的優秀中小企業，英國卻走了極端：一小撮兒發展良好的企業和大量的殭屍企業，並且66%的英國工人還在為「低生產率」的公司效力。

英國經濟的「硬化症」，一定程度上要歸咎於國內的巨頭公司缺少管理創新，無法實現生產率的增加。1/3的英國公司進入21世紀后便在提高生產率上毫無建樹。另外，能力不足、做事草率、頭腦不靈活是不少英國公司經理人的寫照，對此，可以創立相關指導系統，由成功的公司傳授管理之道，同時政府提供資金支持進行經營培訓。

【德國大選電視辯論默克爾領先】

9月3日，現任總理默克爾與競選對手舒爾茨，進行了本次大選唯一的一場電視辯論，就移民、外交、安全和社會公平等問題表達觀點。在難民政策上，舒爾茨期待默克爾承認在2015年時曾有錯誤，向難民敞開大門導致歐洲政治震蕩，但默克爾表示當年的所有決定都是正確的。除此以外，由於二人觀點相近，辯論並未出現針鋒相對的場面。據辯論后民意調查，支持默克爾和舒爾茨的人分別有55%和35%。德國《明鏡在線》2017年9月4日

【馬克龍公佈法國勞動法改革計劃】

近日，法國政府公佈了勞動法改革法令，這也是該國總統馬克龍上任後主導的第一次改革。現行的勞動法條例對公司何時、何因解僱員工做了嚴格規定，抑制了公司的僱工熱情。新的勞動法改革計劃旨在放活法國勞動市場，讓企業更加容易雇傭和解僱工人，以降低居高不下的失業率，具體措施包括限制解僱賠償金額，簡化僱主與員工的談判流程等。同時，新的勞動法將失業人員的補助金額提高25%。美國福克斯新聞網2017年9月1日

【颶風「哈維」造成的經濟損失或超千億美元】

據穆迪分析公司的首席經濟學家8月31日做出的預測，颶風「哈維」給美國帶來的財產損失（包括房屋、車輛和基礎設施等）可能會達到750萬至950萬美元，同時因煉油廠等各行業生產業務中斷導致的經濟損失預計約有120億美元。機構AccuWeather則表示，颶風將使多處受災地區在長達數月中無法居住，由此造成美國GDP損失1900億美元。另外，受災群眾里近70%的家庭沒有洪災保險，只能自擔損失或向政府申請補助。美國《財富》2017年9月1日

【英特爾10.6億歐元反壟斷罰款案重審】

9月6日，歐盟法院要求下級法院重新審理英特爾創紀錄的10.6億歐元反壟斷罰款一案，要求歐盟中級法院「綜合法院」重新審理此案，充分考慮英特爾的申訴，即向PC廠商提供回扣並不違反公平競爭原則。歐盟委員會2009年決定對英特爾進行處罰，原因是該公司通過折扣排擠競爭對手AMD。有評論認為，這一重審決定終結了歐盟委員會長期以來在反壟斷案件上的連勝紀錄，或許會鼓勵其他公司進行反抗。法國《法新社》2017年9月6日

編輯：牛綺思