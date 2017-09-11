#「商改租」能成為「商改住」的出路嗎？#

（本文刊發於《中國經濟周刊》2017年第36期）

如今，在京滬兩地「奄奄一息」的「商改住」，似乎在租賃市場上找到了以「商改租」形態「復活」的政策依據。

亞豪機構市場總監郭毅對《中國經濟周刊》記者分析稱，此前上海市在一些商辦類項目的地塊規劃上存在欠妥的情況，導致商辦類項目在該區域沒有需求而無人問津，開發商只得轉而開發「類住宅」，政府不能完全將此後果拋向市場，提出「商改租」也算是政府承擔起部分責任，為此類地塊尋找一個「出路」。

但也有人對此並不看好，比如，相比於買賣市場上的快速迴流，開發商一旦自持物業用於出租，則完全是另一套商業模式，回報周期較長，對開發商來講是極大的壓力。

「商改租」的前景究竟如何？是否真能成為「商改住」的出路？

「商改租」務實可行嗎？

@移動軟盤：「商」改成「租」，租出去的用途是關鍵。如果租出去還是商用，就沒有意義，所以希望有關部門儘快出台實施細則，讓開發商和老百姓了解「商改租」的交易方式，才有可能盤活商業用房。

@悟空不姓孫：發展租賃住房是符合中國國情的，是介於福利房與商品房中間的一種模式；福利房和商品房都是極端模式，希望大力發展公共租賃及租賃住房企業發展。

@小泥鰍逗你玩：有大量的寫字樓、廠房，供大於求，租不出去，而住房又供小於求，好多人租不到房子。「商改租」允許商家把大量閑置的寫字樓、廠房改造出租居住，達到供需平衡的目的，是個好的創新。

租金、落戶、安全都是問題

@今天禮拜一：「商改租」只是第一步，還要解決落戶、上學等問題，沒那麼簡單的。

@傑西卡不卡：「商改租」就是換個形式群租。商用房普遍樓高層寬，改成小戶型，一個樓面幾十家，且不說水電煤等費用比民居高，高密度的居住環境里，消防、疾控、安保都是大問題。

@pure喵喵：這樣租金怎麼確定呢？最好是國家管控，按照一平方米多少錢來算，不能按照房子的市價來算，要不租金過高，該閑置還是閑置。

@八面玲瓏小麻雀：且不說房價會不會降下來，到時候租金又「上天」了，咋整？

@我很友善：除了廉租房，目前租房的都是上班做生意上學的需要。統一的特點就是穩定性差，流動性大，因此出租后的人員管理是重點。

開發商也有難處

@又一個寶寶：商業和住宅差別很大，使用對象不同，規劃、空間設計都不一樣。商業改住宅可能在功能上會有一個痛苦的調整期，改造成本增加、價格又要調低，對開發商來說並沒有吸引力。

@自導自演：開發商會不會買「商改租」新政的賬也不好說，他們首選的去庫存方式可能還是出售，實在賣不出去了才會選擇出租。

@開心馬里奧：把房子改為租賃運營，企業的收益恐怕比不上出售，這便可能會導致市場的不規範行為，比如「以租代售」等投機取巧行為。

責編：牛綺思