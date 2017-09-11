業績持續「雙降」，不良率高居上市銀行榜首 江陰銀行為何成業績最差上市銀行？

《中國經濟周刊》記者 劉照普 江蘇報導

責編：陳惟杉

（本文刊發於《中國經濟周刊》2017年第36期）

8月28日晚，江陰銀行（002807.SZ）發佈2017年半年度報告，繼該行2016年年報、2017年一季度業績報后，營收和凈利潤增速連續第三次同比「雙降」。

在A股9月份迎來3500億元解禁洪峰的背景下，江陰銀行9月1日公告稱，「本次限售股上市流通數量為508847845股，占本行總股本的28.7915%，本次限售股上市流通日期為2017年9月4日」。江陰銀行隨後迎來了拋售套現潮，9月4日，江陰銀行股價開盤暴跌9.3%，截至收盤仍下跌7.31%，報收於11.16元，共成交9.52億元，換手率達11.90%。

江陰銀行在去年上市前就問題不斷，上市后被各路資金爆炒，曾在一年內17次衝擊漲停板、5次跌停板，成了龍虎榜上的常客。如果以去年9月2日上市時4.64元的發行價計算，今年4月28日，江陰銀行被炒到24.01元的最高價，上漲幅度超過417%，而後其股價經歷下滑，至9月4日，股價為11.16元。

39家上市銀行中業績最差？

江陰銀行，全稱為江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司，自2008年開啟IPO之路后，歷經8年坎坷終上市。在IPO期間，江陰銀行遭遇訴訟官司不斷、多筆巨額貸款無法收回、與股東矛盾糾紛不斷等問題，在經過兩次方案調整、6次股東會審議延遲和20餘份法律意見書加以完善後，終於在2016年9月2日在深圳證券交易所中小板上市。

江陰銀行在上市前問題不斷，上市后也並未在資本市場的助力下實現業績好轉。

《中國經濟周刊》記者查詢其招股說明書、2016年年報、2017年一季報、2017年半年報發現，其營收和歸屬於上市公司股東的凈利潤在上市前後經歷「三連降」（同比）。

江陰銀行凈利潤下滑並非始於2016年，早在上市之前的2013年、2014和2015年，其凈利潤就從9.997億元一路下降到8.18億元、8.14億元。2016年上市后，江陰銀行的凈利潤繼續下降，降至7.78億元。

與江陰銀行低迷業績形成鮮明對照的是，同處於蘇南經濟發達地區的其他4家上市農商行半年報成績亮眼。常熟銀行（601128.SH），今年上半年歸屬於上市公司股東的凈利潤領跑蘇南地區五大上市農商行，達5.71億，同比增長8.16%，無錫銀行（600908.SH）、吳江銀行（603323.SH）和張家港行（002839.SZ），今年上半年凈利潤的增速也分別達到10.41%、11.8%、5.56%

滬深兩市25家上市銀行中，唯一出現營收和凈利潤同比「雙降」的只有江陰銀行一家。如果擴大比較範圍，再加上14家中資港股上市銀行，39家上市銀行中，江陰銀行是2017年半年報中凈利潤最少且增速為負數的一家銀行，而營收和凈利潤「雙降」的還有一家港股上市銀行——盛京銀行，不過盛京銀行的資產規模和凈利潤均為江陰銀行的10倍之多，且其不良貸款率也遠低於江陰銀行。

記者發現，江陰銀行在凈利潤不斷下滑的同時，其不良貸款率也在持續攀升。但為抵禦風險做準備的撥備覆蓋率並沒有同步提高，雖然到2017年年中又提高到176.11%，但這仍然逼近150%的撥備覆蓋率監管紅線，同時還低於銀監會今年二季度公佈的商業銀行監管指標中撥備覆蓋率不低於179.91%的要求。

江陰銀行業績為何連續「雙降」？南京財經大學中國區域金融研究中心主任、金融學院教授閆海峰向《中國經濟周刊》記者分析說，江陰銀行所在的江陰地區製造業發達，雲集了紡織服裝、機械製造、精細化工等，如今這些製造業正在經歷轉型升級的陣痛。再加上這些地區一度盛行的擔保圈正在釋放「互聯互保」的貸款風險，依託著當地製造業產業鏈成長起來的江陰銀行，信貸客戶主要集中在江陰地區，以中小企業居多，業務結構比較單一，難以避免承受擔保圈破裂、關聯貸款無法收回的風險和陣痛。這也極易造成銀行營收和凈利「雙降」的結果，過度依賴中小企業業務的貢獻，營收佔比最大的是利息凈收入，結果凈息差收窄、不良貸款率上升后，業績也相應快速下降。

江陰銀行2017年半年報稱，截至今年6月底該行利息凈收入為9.94億元，相較去年同期的11.13億元下滑一成。「本行生息資產規模和收入穩定增長，本期利息收入較去年同期增長1.13%，計息負債的規模增加和成本整體處於較高水平，造成利息支出較去年同期增長15.12%，導致本行凈利息收入較去年同期下降10.66%。」

上市半年後又啟動20億元再融資

江陰銀行去年上市融資后，營收和凈利潤連續下滑，今年3月份，江陰銀行正式提出擬公開發行A股可轉換公司債券，擬募集資金總額不超過人民幣20億元。這是江陰銀行自去年9月2日正式登陸深交所中小板，發行2.09億股A股補充資本金9.24億元后，啟動的第一次再融資。

江陰銀行表示，「本次公開發行的可轉債轉股後有助於本行提高核心一級資本充足率和資本充足率水平，從而增強抵禦風險的能力。」

記者查詢到，江陰銀行公開發行20億元可轉債進行再融資事宜，正處於待批准狀態。今年7月9日，證監會曾就此向江陰銀行下發「反饋意見」，提出了四大問題，分別是投資收益的主要構成及大幅增長的原因和合理性、金額較大的票據業務未決訴訟情況、申請人及控股子公司報告期內6次行政處罰情況、申請人公開披露上市以來被證券監管部門和交易所處罰或採取監管措施的情況及其相應整改措施。

其中，「金額較大的未決訴訟票據案」頗為引人關注。

2016年年底，恆豐銀行常熟支行起訴江陰銀行控股子公司宣漢誠民村鎮銀行未在約定的回購日期履行回購義務造成其損失。此後，兩家銀行曾就票據案進行「互懟」。

今年3月1日，江陰銀行曾發佈公告稱，上述案件與其在《招股說明書》披露的恆豐嘉興分行訴宣漢誠民村鎮銀行案系同一性質案件，而嘉興案所涉票據代理回購業務，系恆豐銀行與票據中介涉嫌採取偽造、私刻公章等手段，冒用宣漢誠民村鎮銀行名義從事的票據買賣。

但是同日，恆豐銀行公佈一份「針鋒相對」的聲明稱，該行從始至終都未參與宣漢村鎮銀行內部員工的違法行為，該行因為宣漢村鎮銀行時任行長的刑事犯罪行為遭受了損失，並稱江陰銀行「主觀臆斷」。

7月25日，江陰銀行發佈公告稱，江陰銀行子公司宣漢村鎮銀行所涉票據業務未決訴訟共6起，其中有4起與恆豐銀行有關，並重申，宣漢村鎮銀行未與原告從事任何票據回購業務，是有人冒用宣漢村鎮銀行名義違法進行票據回購業務。

而根據上述未決訴訟的司法文書統計，截至起訴時訴訟涉及金額合計3.47億元，占江陰銀行截至2016年末凈資產比例為3.85%、占其2016年度凈利潤的比例則高達45.24%，與江陰銀行2017年半年報的凈利潤總和基本相當。

除金額較大的未決訴訟票據案外，證監會還要求江陰銀行說明公司及其控股子公司受到的6起行政處罰情況，並要求江陰銀行的保薦機構和律師，核查公司是否存在重大違法違規行為，公司合規運營和內控制度是否健全有效。同時說明，上述處罰是否構成本次發行的障礙。

記者據江陰銀行7月25日發佈的關於證監會反饋意見的回復公告時統計，這6起行政處罰合計罰款238萬元。

江陰銀行在對證監會反饋意見的回復中稱，已對這6起行政處罰案一一進行了整改落實，採取了針對性措施，並認為這些行政處罰不構成重大違法違規行為，未對本行的業務開展及持續經營產生重大不利影響，並認為本行「內控制度健全有效」，律師核查意見亦認為「不會對發行人本次發行構成實質性障礙」。

江蘇茂通律師事務所主任劉茂通分析認為，江陰銀行業績持續「雙降」，不良貸款率高居39家上市銀行榜首，撥備覆蓋率接近監管紅線，並且該行還不斷收到罰單、糾紛不斷，淪落為業績最差的上市銀行，凸顯其內控制度的不完善和低效。這些問題的存在，很有可能會對其20億元可轉債項目的順利審批和發行構成實質性障礙。

《中國經濟周刊》記者就業績下滑、糾紛和罰單不斷出現等問題向江陰銀行發去採訪函及採訪提綱，但截至發稿時仍未收到其答覆和回復。