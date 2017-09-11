成都推出120個旅遊招商項目 簽約金額達610億元北京新浪網 (2017-09-11 22:33)
中新網成都9月11日電 (劉婷)11日，記者在成都市旅遊投資項目推介會上獲悉，此次會議共推出120個優選旅遊招商項目，總投資6853.265億元。會議簽約《成都市政府與海航集團戰略合作協議》《成都高新區管委會與海航科技集團投資協議》等6個重點項目，簽約金額610億元。
成都市政府市長羅強在致辭中表示，成都被譽為「一座來了就不想離開的城市」，是「世界美食之都」「國際購物天堂」，是聯合國世界旅遊組織和國家旅遊局聯合命名的「中國最佳旅遊城市」。
羅強表示，近年來，成都旅遊的國際知名度和美譽度不斷提升，旅遊經濟持續增長。2016年，成都接待遊客2億人次，接待入境遊客272萬人次，成都市旅遊業實現增加值達1169億元。成都獲評2016中國旅行口碑榜「國內十佳旅遊目的地」，並在萬事達卡發佈的全球旅遊目的地指數評選中，位居各地遊客最具活力榜全球第二。
羅強表示，當前，成都正積極搶抓國家「一帶一路」、自貿區建設等多重歷史機遇，推動文化旅遊深度融合發展，大力開展旅遊營銷推廣，加快建設世界旅遊目的地城市，成都旅遊產業必將迎來新一輪快速發展。
會上，成都市政府副市長張正紅對成都豐富的文化旅遊資源、成都建設國家中心城市的良好發展態勢和機遇作了介紹和展示，對天府文化中心、川西林盤、鄉村旅遊產業發展集群等文化旅遊項目進行了重點推介。
張正紅表示，成都作為中國西部對外交往中心，美國、德國、法國等16個國家在蓉設立領事機構，國際友好城市達33個，與全球228個國家和地區建立了經貿關係，278家世界500強企業在蓉落戶，開通國際(地區)航線102條，成為內地第三個擁有雙機場的城市，是中國中西部第一個實施72小時過境免簽政策的城市，國際交往便利度和對外交流合作緊密度不斷提升，成都旅遊商機無限。
據悉，成都市委辦公廳、成都市政府辦公廳、市級相關部門、各區(市)縣主要負責同志和中國旅遊集團、北京首都旅遊集團、海航集團、法國地中海俱樂部、美國環球主題公園及度假區集團等70餘家境內外知名旅遊企業和行業組織高層負責人參加了會議。(完)
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