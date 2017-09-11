？？？？京東快遞員在西藏派送貨物。京東供圖

中新網拉薩9月11日電 (記者 趙延)隨著內地電子商務的發展，西藏也乘扶持電商東風，發展迅速。由於西藏山高路遠，配送問題一直是西藏廣大消費者通過電商平台購物的最大瓶頸。11日，記者從品牌電商之一的京東公司獲悉，京東在西藏的配送進一步提速，並在拉薩市區首次實現「當日達」。

京東西南公關總監席大偉11日在拉薩介紹，繼5月京東在西藏的倉儲物流園區正式投入運營后，近日，京東在西藏的配送進一步提速。

據悉，為了實現配送速度的提升，5月運營以來，京東應用智慧供應鏈、大數據等技術手段，提前分析預判西藏消費者最需要、常用的商品，並優化配送方案，備貨和配送實現了更精準的投放和調整。

京東在拉薩的園區包含了拉薩中小件FDC倉(前置物流中心)、拉薩大件倉，這是西藏的地區第一個電商企業專有物流園區，該園區位於拉薩市羊達鄉，總佔地近萬平方米。大家電方面，京東去年實現了在西藏實現大件商品行政區縣全覆蓋，這讓西藏偏遠地區的農牧民也能夠享受到與內地同等的網路購物環境與服務。

席大偉表示，在方便消費者網購的同時，京東還加速助推「互聯網+」落地西藏、開展精準扶貧等工作。京東的在藏落地，解決了大量本地年輕人的就業，同時根據商務部門提供的建檔立卡貧困戶信息，優先對他們進行電商業務培訓、錄用。

拉薩市商務局副局長濮方正介紹，與此同時，拉薩市逐步完善電子商務保障、服務體系，加快建設農牧區電子商務購銷網路，實現了電子商務快速發展。2016年全市電子商務交易額約1.27億元人民幣，全市登記註冊電子商務市場主體261家，註冊資金26.9億元，培育壯大了一批本土電商企業。(完)