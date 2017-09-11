原標題： 找不到白宮「內鬼」？那行，都來測測謊吧……

這屆白宮最「與眾不同」之處都有啥？肯定會有這個選項：

泄密、泄密、泄密……

特朗普多次表態要嚴查白宮泄密者，然而情況並沒有什麼好轉。

難道一點辦法都沒了嗎？

司法部長塞申斯想了個新點子——測謊。

外事兒（微信ID：xjb-waishier）注意到，幾家美國媒體最近報導說，塞申斯打算讓所有美國國安委成員接受測謊，以找出白宮「內鬼」。

我們先來科普下測謊是咋回事。

簡單來說，測謊就是通過一台測謊儀，向被測試者詢問特定的問題，然後記錄其多項生理反應。

測謊比較多的應用在犯罪調查中，因為「真兇」一般會在是否涉案等關鍵信息上說謊，其心理變化會引起生理參量的變化。

但通常情況下，測謊不能作為直接證據，只是一種輔助偵查手段。

總的來說，從科學角度來看，測謊結果的準確性不能保證。

我們再回到這件事上來。

諷刺的是，塞申斯要「測謊抓內鬼」的消息居然還是白宮「知情人士」泄露的！

看看CNN一副「我就是要搞事」的標題：

知情人士：塞申斯有意考慮對國安委成員進行測謊

CNN報導說，塞申斯對白宮內層出不窮的重要信息被「知情人士」泄露給媒體大為頭疼，但又遲遲找不到誰是「內鬼」，因而想到了測謊這個辦法。

當然了，白宮有上千號員工，不可能每個人都測一遍吧，於是把目標縮小為能接觸到機密信息比較多的國安委。

測謊結果出來后咋辦？

這位「知情人士」表示，目前暫不清楚測謊結果會不會作為開除員工的依據，也不知道塞申斯有沒有把這個想法跟國家安全顧問麥克馬斯特和特朗普本人溝通過。

麥克馬斯特，美國總統安全顧問。

要知道，國安委日常事務由麥克馬斯特管理，開人則需要特朗普點頭，最終拍板肯定需要這兩人的同意。

想出測謊這一招，看來塞申斯也真是無其他辦法可想了。

畢竟，特朗普對白宮老泄密忍無可忍，已經多次下令要嚴查泄密行為。

我們看下特朗普上台以來，發生的幾起重要泄密事件：

5月，特朗普在白宮會見了俄羅斯外長拉夫羅夫和時任俄駐美大使基斯利亞克。從公開畫面來看，雙方有說有笑的，氣氛還不錯。

然而美國媒體事後報導說，特朗普在會談中「分享」了與IS有關的情報，而這些情報來自美國的盟友，泄露給俄羅斯可能會給情報源帶來危險！

8月初，《華盛頓郵報》等美國媒體全文刊登了特朗普就任初，分別和墨西哥總統涅托、澳大利亞總理特恩布爾通電話的詳細內容。

電話中，特朗普警告涅托，讓他不要再公開說墨西哥不會付修建邊境牆的費用；在和特恩布爾的通話中，特朗普拒絕接受兩國政府此前達成的協議，越說越火大后一把掛掉了電話。

兩起報導當時都引發了極大爭議，讓特朗普飽受批評。

特朗普很生氣，後果很嚴重。

他曾幾次在推特上直接批評塞申斯，認為司法部的好幾項調查，尤其是針對情報界泄密源頭的調查，步調遲緩。作為司法部的頭頭，塞申斯負有主要責任。

來自總統的批評讓塞申斯壓力很大。

「通話詳單」被泄露后的一場新聞發佈會上，塞申斯表示要嚴查泄密事件：

這些泄密行為嚴重傷害我們的國家，司法部不能容忍這樣的行為。我們正在採取行動，必須終止這種泄密文化。

他還表示，今年前6個月，司法部收到的涉嫌犯罪行為的泄密案件已超過過去3年的總和，有4人因泄密被檢方指控。

外事兒（微信ID：xjb-waishier）注意到，因為泄密事件屢禁不止，白宮還因此發生過「內鬥」。

7月底，特朗普任命斯卡拉穆奇為白宮通訊主管。這位前華爾街銀行家上台後的首要任務，就是發動一場轟轟烈烈的清查泄密行為運動。

上任第一天，他就把目標指向當時的白宮幕僚長普里巴斯。

在白宮宣布斯卡拉穆奇的任命前，美國Politico網站刊登了他的財產申報表細節。

這讓斯卡拉穆奇大發雷霆。

他在推特上大罵「泄露我的財產申報信息是一項重罪」，並暗示泄露源可能是普里巴斯。

然而，斯卡拉穆奇完全搞錯了狀況。

按照美國法律規定，政府僱員任職前必須提交財產申報信息，而這些文件公眾是可以在網上公開獲取的！

不知道是不是受斯卡拉穆奇的影響，反正普里巴斯最後被特朗普炒掉了。當然他自己也沒好到哪，短短10天后也下了崗。