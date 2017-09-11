中新網廣州9月11日電 (蔡敏婕 林偉吟)中山大學孫逸仙紀念醫院11日稱，該院完成中國內地年齡最小的超顯微頜面功能重建手術。一名來自廣東潮汕地區的2歲女童左上頜被切除巨大骨化性纖維瘤后，醫生利用女童帶血管的大腿部肌肉修復左上頜缺損。根據海內外文獻檢索，未見先例。

1年前，該名女童左側臉部開始腫脹，其家人以為要長牙齒，並未重視此事。隨著腫塊長大，腫脹成「球體」，逐漸佔據女童整塊左臉，同時，其眼睛受到擠壓成一條縫，連飲食和語言溝通也無法進行。

通過中山大學孫逸仙紀念醫院口腔頜面外科副主任張彬檢查和分析，確診該名女童患青少年/活躍性骨化纖維瘤。該病總體發病率不高，主要發生於青少年群體，隨著腫瘤增大，可由於頜骨膨隆引起牙移位、牙合關係(上、下牙列間的接觸過程)紊亂和頜面部變形，嚴重時影響進食和語言功能。

由於該名女童只有2歲，上頜骨區域血供十分豐富，一旦操作不當，出血過多，易危及生命；其次，幼兒術區可操作空間狹小，尤其在腫瘤後部，與頸動脈毗鄰，稍有不慎，存在大出血風險。

經過討論，張彬等專家認為手術切除腫瘤后，利用股前外側皮瓣作修復缺損是最好方式，即利用女童帶血管的大腿部肌肉作移植。但是此舉也存在多個難題，其中，皮瓣在制取時要大小適中，過大影響口腔進食及氣道通暢，同時，女童血管較細小，動脈薄軟，增加血管吻合難度。

該項手術持續6小時，為女童完整切除大小約8x9cm巨大腫物后，中山大學孫逸仙紀念醫院口腔科主治醫師張大明利用專業級顯微鏡，將女童僅1毫米左右的頸部血管放大至10倍，並與腿部肌肉的3根血管進行吻合，恢復面部的塌陷性缺損，為其進行修復重建手術。

手術3天后，女童左側口腔內皮瓣開始紅潤。張大明稱，這說明腿部皮瓣成活達到初步穩定。目前，女童腿部皮瓣已與臉部組織完全愈合，外形也得以恢復，視力以及語言和吞咽功能恢復良好，已經康復出院。

張彬介紹，由於用作臉部修復的皮瓣不會隨著年齡變化，因此女童14歲左右仍要進行左側臉部頜骨和牙頜功能的修復重建。(完)