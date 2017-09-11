？？？？林懷民 高尚 攝

中新網北京9月11日電 (記者 高凱)國家大劇院第六屆舞蹈節將於9月13日拉開帷幕，11日，大劇院在京介紹了此次舞蹈節的節目安排，91天中，此番以「一舞亦世界」為主題的舞蹈盛會將上演15台34場精彩舞蹈劇目。

此次舞蹈節「舞動傳世愛戀」板塊中的四部作品均出自俄羅斯編導之手，然而卻各具特色，彰顯出俄羅斯舞蹈藝術的深厚傳統與當代哲思。

作為開幕演出的俄羅斯聖彼得堡艾夫曼芭蕾舞團，將於9月13、14日及9月15、16日，分別帶來由文學巨著改編的舞劇《安娜·卡列尼娜》與極盡視覺衝擊的作品《羅丹》。正如艾夫曼本人所言，他的創作「為芭蕾尋求一個更加廣闊的空間」，他打破了古典芭蕾程式化的藩籬，以獨創的「心理芭蕾」手法，將肢體可能性無限延展。而其甄選舞者的標準更是出了名的嚴苛，那些不輸超模的修長身姿令艾夫曼作品的每一幀畫面都極具張力。特別是首次來京的作品《羅丹》，更是將舞者柔韌的肢體化作泥胚，以肉身「復刻」雕塑名作，令人嘆為觀止。

本屆舞蹈節上同樣重量級的俄羅斯航母級芭蕾舞團——馬林斯基劇院芭蕾舞團，則將於11月21至23日帶來氣勢恢弘的古典大戲《睡美人》，堪稱是近10年來北京舞台上演的最華麗版本。

而另一部將於11月17、18日上演的遼寧芭蕾舞團的《天鵝湖》，同樣是帶有「俄羅斯印記」的古典芭蕾經典之作。該版《天鵝湖》由從俄羅斯走向世界的舞蹈大師弗拉基米爾·馬拉霍夫專門為遼芭量身定製，兼具古典的氣質與當代的視角。馬拉霍夫的藝術生涯中曾演出過24個版本的《天鵝湖》，他用藝術人生當中所有對於這部舞劇的理解與體驗，為這一版《天鵝湖》添加了自己細膩獨到的註解，並親切地稱之為自己的「第25版《天鵝湖》」。

《稻禾》劇照 劇院供圖 攝

《稻禾》劇照 劇院供圖 攝

本屆舞蹈節中，也將上演從古典神韻到民族風情的各類中國作品。

9月23、24日閑舞人劇場將帶來藝術總監趙小剛的兩部代表作《西遊》與《蓮花》，一部關於玄奘、一部關於「敦煌塑匠」，都脫胎於典型的中國傳統文化題材，藝術家用肢體語彙和藝術創作將這些古老的美好與感動重現在舞台，與每一位觀眾一起去守望自己曾失落的世界。

趙小剛說：「我是中國人，當然要選擇中國題材來進行舞蹈創作，雖然在創作手段方面，選擇了一些比較現代的創作方式。但我覺得中國傳統文化要走得更遠、更長久，就要不斷地更新自己的創作理念，但不是失其原始的根本。」

10月14、15日，中國東方歌舞團藝術史上的第一部中國舞劇《蘭花花》也將參演舞蹈節。山西太原舞蹈團舞劇《雁丘詞》也將於12月2、3日上演，作品以元好問的千古名作《摸魚兒·雁丘詞》為靈感創作而成。

11月14、15日的內蒙古藝術學院帶來的民族舞劇《草原英雄小姐妹》，將蒙古族特有的舞蹈和音樂藝術形式融入到舞劇當中，講述了人們熟悉的感人故事。12月12日上演的《天域舞風——原創西藏題材舞蹈作品展演》，則將人們帶到了雪域高原，用舞蹈感受那裡獨有的純凈與空靈。

在各大院團輪番帶來精彩劇目的同時。「青年舞蹈人才培育計劃成果展演」也將再度作為國家大劇院舞蹈節的重要組成部分，以當代青年舞蹈家最具創新與潛能的先鋒作品。

本屆舞蹈節「舞動當代之思」板塊中的四台演出，不僅作品「新」，更兼具東西方雙重視角。

作為世界最頂級的當代芭蕾舞團，荷蘭舞蹈劇場早已成為前衛、先鋒與高水準的代名詞。將於10月27至29日登台的荷蘭舞蹈劇場I團，以《心之所往》為題在三天時間內分別上演5個作品。值得一提的是，其中作品《藏身之處》的靈感來源於中國的《易經》，以肢體的語彙探討了靈魂歸棲的終極命題。

台灣雲門舞集歷年來都是舞蹈節中的熱門演出，此次舞團帶來了藝術總監林懷民於2013年雲門40周年紀念時創作的《稻禾》，於11月2至5日上演，其靈感來自於台灣著名米鄉池上的田園風光與當地居民堅定的環保意識。

來自義大利的阿岱舞蹈團此次舞蹈節中將於11月25、26日帶來《水的回聲》《雨中的狗》《對立》三部作品。用肢體同觀眾們共同探討人生路上的孤獨迷茫、對人類命運的永恆爭論等深刻命題。

中國青年編導陶冶的「數位系列」曾以其趣味盎然的身體美學、返璞歸真的表達方式贏得了業內外的一致好評，11月3、4日，他將攜陶身體劇場帶來這一系列的兩部最新作品《8》《9》，通過對身體極限充分理性的認識和分析，讓身體在重複而充滿限制的運動過程中釋放出生命力。陶冶在11日說：「我希望身體力行打開一條指向藝術本質的通道。」(完)