？？？？中青在線北京9月11日電（實習生？張蘩一？中國青年報？中青在線記者？王林）今天，全球化智庫（CCG）、西南財經大學發展研究院、社會科學文獻出版社在北京發佈《2017中國區域國際人才競爭力報告》藍皮書（后簡稱藍皮書）。藍皮書顯示，中國國際人才競爭力總體水平不高，得分第一的上海競爭力指數也剛過及格線，中國國際人才比例遠低於世界平均水平。

？？？？藍皮書指出，中國區域國際人才競爭力呈三個梯隊分佈，在上海之後，北京、廣東和江蘇位列2～4位，共同形成中國區域國際人才競爭力的第一梯隊，東南沿海和中西部發展較快的省份構成第二梯隊，其中浙江擔任第二梯隊的領頭羊，第三梯隊主要為中西部地區國際化發展較慢的省份。相比2013年發佈的《中國區域人才競爭力報告》排名，各梯隊構成基本沒有大變化。

？？？？據西南財經大學發展研究院院長、CCG主任、本書主編王輝耀介紹，此次中國區域國際人才競爭力排名基於中國區域國際人才競爭力指標體系計算得出，該指標體系由全球化智庫（CCG）與西南財經大學發展研究院借鑒國內外對於區域人才競爭力和國際人才競爭力等領域的經驗，在可獲得的權威數據的前提下建立。本指標體系共分為六個維度：國際人才規模指數、國際人才結構指數、國際人才創新指數、國際人才政策指數、國際人才發展指數和國際人才生活指數。六個一級指標下設有十三項二級指標，以及三十六項三級指標。

？？？？從中國區域國際人才競爭力的單類指標來看，「國際人才規模指數」是六個維度指數中最能夠直觀體現區域國際人才競爭力水平的指數。研究發現，各省市「國際人才規模指數」差距相對明顯，上海、北京、廣東、江蘇、天津位列前五，其中來華留學生主要集中於北京、上海，其他省域來華留學規模普遍不大，反映出我國當前來華留學工作的推進仍然存在困難。而境外來華工作專家引進最多的為廣東省，上海、江蘇、北京分列2～4位，這與來華留學生規模指數中各區域差異情況相似，反映出我國人才分佈的均衡程度相對較差。

？？？？「國際人才結構指數」維度的數據顯示，安徽、遼寧、河北超越北京、上海、廣東和江蘇，位居前三，但整體來看各省差距不大，這表明我國各省域引進的國際人才質量層次相近。研究顯示，安徽及西部地區人才學歷結構相對偏高，該地區引進人才針對性相對較強，且主要以普遍有較高學歷的科研類人才為主；北京、上海、廣東和江蘇的國際人才引進更趨市場化，具有多樣性，其國際人才學歷結構指數被相應稀釋。

？？？？調查還顯示，在「國際人才創新指數」維度上，廣東、江蘇、上海和北京表現相對較好。在「國際人才政策指數」維度上，區域間差距較為明顯，主要表現為東部沿海地區普遍較高，中西部地區相對較低。在「國際人才發展指數」維度上，上海達到指數最高分值，也是六個維度指標中唯一獲得滿分的區域，隨後是北京、廣東、天津和江蘇。

？？？？社會科學文獻出版社社長謝壽光表示，「令人非常感興趣的是，該藍皮書中還有『國際人才生活指數』維度的調查。」數據顯示，廣東、北京、江蘇、山東和上海的國際人才生活指數最高，這與廣東、江蘇擁有豐富的醫療資源，北京、上海擁有較多的國際學校有一定關係。此外，寧夏、廣東、內蒙古、海南、北京在國際人才區域居住的舒適度方面位居前五。廣東、北京是城市化發展與生活舒適度結合程度相對較好的區域。

？？？？值得一提的是，中西部區域在國際人才居住環境方面具有較好潛力，其空氣質量和公園綠地面積等，對於更加註重生活品質的國際人才來說具有一定吸引力，需要進一步將這種自然吸引力轉化為吸引國際人才入駐發展的能力。

？？？？該藍皮書不僅對構建提升我國國際人才競爭力的標準體系進行了嘗試，對全面了解中國各個區域國際人才各個維度情況進行了分析，還針對提升中國區域人才競爭力提出政策建議。

？？？？一是要加強引進國際人才頂層設計的落實工作，設立專門的國際人才管理機構；二是加大操作層面的政策突破力度，國家創新區域應持續發揮創新引領與先行先試的示範帶頭作用；三是持續推動示範區國際人才政策在全國範圍的推廣，積極探索城市群國際高端人才的共享模式；四是進一步加強城市軟實力建設，從自然環境、城市文明和生活配套方面提升區域國際人才競爭力水平；五是建立國際人才合作組織，打造國際人才協調服務專業平台。