？？？？拉巴旦增在「日喀則唐卡藝術展」現場再現藏族唐卡藝術品的創作過程。 沙見龍 攝

中新網濟南9月11日電 (沙見龍)手持柳枝所制碳筆，一筆筆勾勒出底稿，填色、勾線……25歲的藏族小伙兒拉巴旦增11日在濟南舉行的「日喀則唐卡藝術展」上，現場展示藏族唐卡創作過程。

出身於普通農戶的拉巴旦增，15歲開始系統學習唐卡，已創作了400餘幅作品。他介紹說，唐卡勾勒精密、色彩亮麗，多以佛教人物故事為題材，包括宗教文化、生活風俗、藏醫藏葯、天文曆法等。

唐卡大師平措扎西在展覽現場給未完成的唐卡作品填色。 沙見龍 攝

唐卡大師平措扎西在展覽現場給未完成的唐卡作品填色。 沙見龍 攝

唐卡吸收融合了漢、藏、印度、尼泊爾等多種地域藝術元素，極具特色和審美價值，是幾千年來西藏繪畫藝術傳承的瑰寶，現已被列為國家級非物質文化遺產。

不同於紙上作畫，唐卡是在棉布上完成畫作。作品中的全部造型、比例、構圖、色彩等也都有嚴格標準。拉巴旦增告訴記者，唐卡選用的顏料一般由藏區當地的天然礦物質和植物研磨而成，以表達對自然和佛家故事的崇敬。

當天的展覽吸引山東民眾專程前來觀展。 沙見龍 攝

當天的展覽吸引山東民眾專程前來觀展。 沙見龍 攝

當天參展的60幅唐卡作品皆由近年來活躍在畫壇上的優秀畫師創作，傳承了西藏傳統唐卡藝術，吸引了眾多民眾專程前來觀展。濟南市民李國升在參觀后告訴記者，每一幅唐卡作品的色彩、層次、立體感、人物的神態等都讓人讚歎。

日喀則唐卡協會秘書長、日喀則博物館館長巴桑次仁介紹說，西藏的傳統唐卡藝術分為尼泊爾派、齊吾崗派、噶赤派、勉唐派、欽則派等5個派別，其中后3個派別的創作風格受中原畫風影響較大，是漢藏文化藝術相互交流、浸潤的見證。

參觀者駐足欣賞唐卡作品。 沙見龍 攝

參觀者駐足欣賞唐卡作品。 沙見龍 攝

巴桑次仁認為，「日喀則精品唐卡展」是藏魯兩地文化藝術交流合作走向深入、走向高端的標誌之一。未來，日喀則唐卡創作可以借鑒山東等東部省份的繪畫藝術特長，增強包容性，拓寬唐卡「市場」。

出席同期舉行的第十五屆珠峰文化旅遊節「山東活動周」開幕式的山東省副省長季緗綺也表示，魯藏兩地將繼續通力合作，不斷探索藏族傳統技藝傳承保護的新路徑，同時在經濟、社會等各方面不斷交流，促進雙方經濟發展。(完)