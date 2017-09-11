？？？？王晨與奧地利奧中友協高級代表團一行合影留念。 盛佳鵬 攝

中新網北京9月11日電 (記者 余湛奕)中國全國人大常委會副委員長兼秘書長王晨11日在北京會見了以奧地利聯邦議會議長邁耶爾為團長的奧中友協高級代表團，雙方就加強立法機關交流、促進兩國友好合作交換了意見。(完)