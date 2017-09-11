中南五省聯動交通整治 河南嚴查「兩客一危一校」違法（圖）北京新浪網 (2017-09-11 22:27)
中新網鄭州9月11日電(劉鵬 楊軍政)為預防和遏制重特大交通事故發生，按照公安部交通管理局《中南片區聯合整治行動方案》工作部署，即日起，河南省公安廳高速交警總隊將組織開展為期兩周的中南片區(湖南、河南、湖北、廣東、廣西)聯合整治行動，以期全力消除交通安全隱患。
據河南交警總隊11日消息，此次行動該省將重點查處的道路為京港澳、連霍、大廣、二廣等高速公路。重點查處車輛為公路客車、旅遊客車、危化品運輸車、校車及接送學生車輛、麵包車。重點查處超員、超速、疲勞駕駛、客運車輛凌晨2時至5時違規運行。
河南交警部門表示，此次行動河南全省高速交警執法站全部啟動，省際執法站實行24小時勤務，加強對「兩客一危一校」重點車輛檢查，對客運車輛要上車檢查，認真核查駕駛人和載客、載貨情況，並提醒乘客規範使用安全帶。相鄰高速交警執法站要聯合執法，建立健全信息共享、情況通報、聯動攔查工作機制，切實把重點車輛動態安全隱患消除乾淨。
同時，河南交警部門將根據轄區交通事故和違法規律特點，最大限度把警力部署到事故易發的重點路段、重點時段、重要節點。要提高重點道路的見警率和管事率，在高速公路服務區、主要收費站口處設立臨時執勤點，全線聯動，全線聯查，統一行動日全警上路，強化路面管控。
據悉，此次查處行動中，警方將依法嚴格執行罰款、記分、扣證、拘留等處罰措施，涉嫌危險駕駛罪的一律立案偵查。在嚴厲處罰的同時，要將重點車輛違法情況通報監管部門，督促相關部門對相關企業再次進行行業處罰處理，推動落實主體責任。
此外，針對霧霾天氣逐漸增多的情況，加強與氣象部門溝通，提早做好預測預警預防工作。高速公路一旦發生大範圍霧霾天氣，要緊急啟動應急工作機制，協調相鄰高速公路公安交管部門互通路況、天氣、管控信息，聯合採取遠端控制、多點分流、主線容留等措施，嚴防長時間、長距離交通擁堵。(完)
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- AT HOME-瑪麗蓮鉚釘皮餐椅
- clarisonic科萊麗 音波淨膚儀MIA2 洗臉機 灰色
- 【文創集】尼卡 時尚5.4尺木紋餐櫃/收納櫃組合(上＋下座
- 鹿港窯-立體金箔畫-桃李滿門(圓形系列21x21cm)
- 白栓木雙色2尺三抽置物櫃 5U7-272-806(免運費 客廳 展示櫃)
- 【日本LOGOS】熱力四射不鏽鋼暖爐 送10吋大桔琺瑯鍋 烤爐
- 【安耐曬】拉鉤式 升降防風型曬衣架 - 兩桿
- 【享夢城堡】HELLO KITTY 我的Ribbon時尚系列-單人純棉三件
- Santa Barbara Polo-里維拉29吋鋁框旅行箱-星空藍PO312229N
- STORY皮套王 Samsung S6 Style-U6 PDA式上蓋拼皮夾層 客製
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》