？？？？圖為河南高速交警嚴查大客車交通違法。 楊軍政 攝

中新網鄭州9月11日電(劉鵬 楊軍政)為預防和遏制重特大交通事故發生，按照公安部交通管理局《中南片區聯合整治行動方案》工作部署，即日起，河南省公安廳高速交警總隊將組織開展為期兩周的中南片區(湖南、河南、湖北、廣東、廣西)聯合整治行動，以期全力消除交通安全隱患。

圖為河南高速交警嚴查大客車交通違法。 楊軍政 攝

圖為河南高速交警嚴查大客車交通違法。 楊軍政 攝

據河南交警總隊11日消息，此次行動該省將重點查處的道路為京港澳、連霍、大廣、二廣等高速公路。重點查處車輛為公路客車、旅遊客車、危化品運輸車、校車及接送學生車輛、麵包車。重點查處超員、超速、疲勞駕駛、客運車輛凌晨2時至5時違規運行。

河南交警部門表示，此次行動河南全省高速交警執法站全部啟動，省際執法站實行24小時勤務，加強對「兩客一危一校」重點車輛檢查，對客運車輛要上車檢查，認真核查駕駛人和載客、載貨情況，並提醒乘客規範使用安全帶。相鄰高速交警執法站要聯合執法，建立健全信息共享、情況通報、聯動攔查工作機制，切實把重點車輛動態安全隱患消除乾淨。

圖為高速交警嚴查乘客使用安全帶情況。 楊軍政 攝

圖為高速交警嚴查乘客使用安全帶情況。 楊軍政 攝

同時，河南交警部門將根據轄區交通事故和違法規律特點，最大限度把警力部署到事故易發的重點路段、重點時段、重要節點。要提高重點道路的見警率和管事率，在高速公路服務區、主要收費站口處設立臨時執勤點，全線聯動，全線聯查，統一行動日全警上路，強化路面管控。

據悉，此次查處行動中，警方將依法嚴格執行罰款、記分、扣證、拘留等處罰措施，涉嫌危險駕駛罪的一律立案偵查。在嚴厲處罰的同時，要將重點車輛違法情況通報監管部門，督促相關部門對相關企業再次進行行業處罰處理，推動落實主體責任。

此外，針對霧霾天氣逐漸增多的情況，加強與氣象部門溝通，提早做好預測預警預防工作。高速公路一旦發生大範圍霧霾天氣，要緊急啟動應急工作機制，協調相鄰高速公路公安交管部門互通路況、天氣、管控信息，聯合採取遠端控制、多點分流、主線容留等措施，嚴防長時間、長距離交通擁堵。(完)