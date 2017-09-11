中新網福州9月11日電(魯達 閻紅傑 肖光明)11日下午，國務院僑辦宣傳司副司長李國紅在第九屆世界華文傳媒論壇閉幕式上宣布，第十屆世界華文傳媒論壇將於2019年在中國河北省會石家莊市舉辦。

國務院僑辦副主任譚天星、福建省副省長楊賢金、中國新聞社社長章新新、河北省人民政府外事辦公室主任劉曉軍、石家莊市副市長孟祥紅、中國新聞社河北分社社長魯達在第九屆世界華文傳媒論壇閉幕上合影。 肖光明 攝

國務院僑辦副主任譚天星、福建省副省長楊賢金、中國新聞社社長章新新、河北省人民政府外事辦公室主任劉曉軍、石家莊市副市長孟祥紅、中國新聞社河北分社社長魯達在第九屆世界華文傳媒論壇閉幕上合影。 肖光明 攝

福州市市委常委、宣傳部長蔡戰勝將「世界華文傳媒論壇」的會旗，移交到下一屆論壇主辦城市石家莊副市長孟祥紅手中。

孟祥紅介紹說，北接京津、南通中原的華北重鎮石家莊，有著悠久豐厚的歷史文化、光輝燦爛的革命文化、獨具特色的地域文化，是千年古郡、百年城市，新中國從這裏走來。西柏坡已經成為中國共產黨人奮鬥歷程的精神印記。享譽中外的天下第一橋——趙州橋，距今有1400多年歷史；見證秦代「車同軌，書同文」的秦皇古驛道，比羅馬古道還要早至少一百年；正定古城、千年禪寺、中山國遺址、井陘拉花等，生動演繹著燕趙大地重信尚義、慷慨忠勇的人文精神底蘊。「京津冀協同發展、雄安新區規劃建設、2022年冬奧會成功申辦，都將為這座河北省會城市帶來前所未有的發展機遇，也必將使這座城市煥發出勃勃生機與活力。」

石家莊副市長孟祥紅激情揮舞「世界華文傳媒論壇」會旗。 崔楠 攝

石家莊副市長孟祥紅激情揮舞「世界華文傳媒論壇」會旗。 崔楠 攝

孟祥紅說，石家莊市有十幾萬歸僑僑眷和海外僑胞，分佈在56個國家和地區。世界華文傳媒是華僑華人了解故土、心系祖國的精神家園和窗口，是世界認識中國的有效載體和渠道，是中國走向世界的重要橋樑和紐帶。從南京舉行首屆活動至今，世界華文傳媒論壇一路走來，品牌影響力日益擴大，已成為港澳台及海外華文媒體交流合作、精彩對話的盛大聚會。

據孟祥紅介紹，早在2011年，應海內外華文媒體的共同心愿，在河北省委、省政府支持下，「世界華文傳媒國際交流中心」項目就被列為河北省、石家莊市重點文化產業項目，並破土動工建設世界華文傳媒論壇常設會址。現已經基本建成，即將投入使用。這將會成為世界華文媒體自己的家園，必將為世界華文媒體發展帶來新機遇、增添新動能。

第十屆世界華文傳媒論壇將在河北石家莊舉辦的消息一出，引發社會各界關注。京津冀協同發展，河北雄安新區規劃建設，2022年北京-張家口冬奧會、石家莊綠色發展、「世界華文傳媒論壇會址」項目的建成使用等河北元素，成為與會人員的熱議話題。來自海外的華文媒體人士十分期待能儘快體驗河北風采，向海外華人講好河北故事。

香港《大公報》中國新聞部副主任林彥森從事新聞行業三十多年，他十分看好河北雄安新區的未來發展，「河北雄安新區，氣勢大，戰略性強，發展空間大，發展機會多，香港的傳媒界、商界、投資人都對雄安新區充滿了期待。雄安新區就像一張白紙，發展佔據了天時、地利、人和諸多要素，可以形成合力聚集。」還未到訪過雄安新區的林彥森希望在2019年第十屆世界華文傳媒論壇召開之際，能與雄安新區進行親密接觸。

石家莊副市長孟祥紅在第九屆世界華文傳媒論壇接旗儀式上講話。 肖光明 攝

石家莊副市長孟祥紅在第九屆世界華文傳媒論壇接旗儀式上講話。 肖光明 攝

紐西蘭中華新聞通訊社社長景曦已經第四次參加論壇。在得知下一屆論壇將在河北石家莊舉辦時，他希望河北利用好海外華文媒體資源，讓河北故事在海外傳播，促進河北與紐西蘭的海外交流。「近年來，河北省在科技、文化、經濟方面取得了長足進步，在海外講好河北故事，已經成為河北發展的內在需要。」

加拿大《中華時報》社長龐燕已連續九屆參加論壇。出生在北京的龐燕對下一屆論壇在河北石家莊舉辦充滿期待，「現在河北已經成為了全世界的關注焦點，河北雄安新區設立后，海外華文媒體更加期待對河北有更多的了解，更好地認識河北，講好河北故事。

義大利《歐洲華人報》總編輯徐文山是河北石家莊人。已在義大利生活了11年的他，聽聞下一屆論壇將在石家莊舉辦時，他感到十分興奮，「非常高興下一屆論壇在石家莊舉辦，希望海外的華文媒體能儘快走進石家莊，體驗石家莊的變化發展。」

加拿大中文媒體記者協會會長朱楓傑女士，上次到訪河北還是在上世紀80年代。她希望早日感受河北變化發展，「真期望在2019年去河北雄安新區實地考察走訪，也希望到張家口去體驗下2022年北京-張家口冬奧會的比賽場地，體驗河北的發展速度。」

河北省人民政府外事辦公室主任劉曉軍、石家莊市副市長孟祥紅在福州參加第九屆世界華文傳媒論壇。 肖光明 攝

河北省人民政府外事辦公室主任劉曉軍、石家莊市副市長孟祥紅在福州參加第九屆世界華文傳媒論壇。 肖光明 攝

中國新聞社英國分社社長張平對於下一屆論壇在河北舉辦表示期盼已久。張平認為，論壇在河北石家莊舉辦，將真正把京津冀協同發展與國際傳媒對接，助推京津冀協同發展進程。對於新設立的河北雄安新區，張平認為將成為中國經濟的增長助推器。

全國政協港澳台僑委副主任趙陽說，走過17年曆程的世界華文傳媒論壇，已成為海外華文媒體的「首腦峰會」，更是海外華文媒體信賴的「精神家園」。位於河北省石家莊市的「世界華文傳媒會址」項目建成使用后，將大大促進中國新聞社的對外傳播能力，對提升河北的海外影響力也將發揮重要作用。可以預見，即將在石家莊舉辦的2019年第十屆世界華文傳媒論壇，能更好地對外傳播京津冀協同發展、河北雄安新區、2022年北京-張家口冬奧會等河北元素，提高河北的海外知名度、美譽度。(完)