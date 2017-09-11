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國學知識

古人常出智慧之語。下面這四句話，是先人們長期生活經驗的總結。俗話說「不聽老人言，吃虧在眼前」，記住這些忠告，會讓你受益匪淺。

來源：儒風大家（rufengdajia）









多與高人來往





《荀子》中說：學莫便乎近其人，禮樂法而不說，詩書故而不切，春秋約而不速，方其人之習君子之說，則尊以遍矣，周於世矣。故曰：學莫便乎近其人。





意思是說，學習沒有比親近高人、良師更便捷的了。《禮經》《樂經》有法度但疏略難解；《詩經》《尚書》古樸但遠離現實；《春秋》簡略但不夠周詳；仿效良師學習君子學問，既崇高又全面，還可以通達世理。所以說學習沒有比親近良師更便捷的了。





與高人往來，能讓我們的修行之路更加順暢。有時候，書不盡言言不盡意，作者的意思通過文字表達出來，可能就會走樣。這時候就需要高人指點。所以，人生要多與高人來往。





水就濕，火就燥，物各從其類也。《荀子》中說，蓬生麻中，不扶而直。常常與高人往來，你會發展自己的學識和境界也在不斷提升。









勤與能人共事





普通人的圈子，談論的是茶餘飯後的閑事，賺的是屈指可數的工資，想的是明天幹什麼。





生意人的圈子，談論的是項目，賺的是利潤，想的是下一年。





事業人的圈子，談論的是機會，賺的是財富，想到的是未來和保障。





智慧人的圈子，談論是給予，交流是的奉獻，遵道而行，一切將會自然富足。





現實生活中，和誰在一起的確很重要，甚至能改變一個人的成長軌跡，甚至決定人生成敗。和什麼樣的人在一起，就會有什麼樣的人生。和勤奮的人在一起，您不會懶惰。和積極的人在一起，您不會消沉。





與智者同行，您會不同凡響。與高人為伍，您能登上巔峰。生活中最不幸的是：由於身邊缺乏積極進取的人、遠見卓識的人，人生變得平平庸庸，黯然失色。





如果想聰明，那就要和聰明的人在一起，才會更加睿智。如果想優秀，那就要和優秀的人在一起，才會出類拔萃。





王陽明說，人要在事上磨，才能立得住。做事有時候就是最好的修行。而與能人共事，我們才能真正學到東西，促進我們迅速成長。









樂與眾人分享





孟子說，獨樂樂不如眾樂樂。幸福越與人共享，它的價值越增加。如果你把快樂告訴一個朋友，你將得到兩份快樂。





特別是在利益面前，切記要學會分享。曾國藩有句名言說，利不可獨自。有利益好處的地方，往往大家都盯著。如果有人獨佔了利益而不與大家分享，那麼一定會招致怨恨，甚至成為眾矢之的，帶來後患，結果就是通常說的「獨利則敗」。所以一個人面對利益要懂得權衡取捨，拿自己該得的那份，甚至有時候為了避免後患，捨棄部分自己應該得的利益。





曾國藩早期以道義號召眾人與他一起抵擋太平軍，認為有道義就足夠了，就能感召別人，「振臂一呼，應者雲集」，但是他慢慢發現最初投奔他的人都去了胡林翼那裡，於是就問幕僚趙烈文：「眾皆出我下，奈何盡歸胡公？」





趙烈文回答：「人皆有私，不能官，不得財，不走何待？」（人都有私心，在你那裡得不到官，也發不了財，不走還等什麼？）





曾國藩又問：「當如何？」（那該怎麼辦？）趙烈文回答：「集眾人之私者，可成一人之公！」（利用眾人的私心來做事，可以成就一個人的公義！）





曾國藩連連點頭，從此以後對有功的部下大力獎賞，特別是擔任欽差大臣、兩江總督以後，經常利用一切機會保薦幕僚當官。於是曾國藩的幕府大盛，人才濟濟。





同時曾國藩建立了有效的激勵機制，注重針對不同人的不同需求，採取「武人給錢，文人給名」的措施來激發他們的積極性，結果自然是皆大歡喜，軍心一統，為最終成就平定太平軍的功業奠定了基礎。









常與親人相伴

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人生短短幾十年，親人是我們最近的人。中國人有很多有道理的話，打斷骨頭連著筋，血濃於水。這都是指親情的堅固。





但是，人生往往最容易忽略的就是親情。有多少父母忙於工作和應酬，甚至沒能在孩子小的時候痛痛快快地陪他玩一場；有多父母沒能等到子女在膝下盡孝，沒有享受到天倫之樂就撒手人寰。





人生，像路上急行的車子一樣，時間匆匆流逝，失去的不再重來，趁現在一切都尚早，而不是當失去了才來跪地大哭。現在有著不少人，像是被手機捆上了鎖鏈，放下手機吧，多陪陪親人。





一個人如何對待家人的態度，代表著真實的品格，因為這是最最真實的本相。家人的陪伴就是最簡單的幸福。





真正的成功，就是陪伴家人。事情是做不完的，錢也是掙不完的，但是家人，尤其是孩子和老人，等你的時間卻有限。





孩子會很快長大，童年缺失的愛補不回來；老人，則可能隨時撒手而去，「子欲養而親不待」，如果你連時間都不願意付出，又有什麼資格說愛呢？





有太多的例子，因為一心追求事業，後來事業非常成功，然而身體卻垮了，再也沒有機會陪伴家人，一切都變成虛無。





合理規劃自己的時間，多陪伴家人吧，孩子甜蜜的微笑，老人心平氣和的臉，愛人任賴的眼神，給你提供的幸福指數絕對超乎你的想像。家人的幸福，只因有你！









原標題：《古訓：多與高人來往，勤與能人共事，樂與眾人分享，常與親人相伴》

編輯：楊維思



