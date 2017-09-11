



戳開聽聽小新的聲音

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我們給他們的

是「物」

他們感受到的

是「愛」









晚上好

？？

忙碌的一天終於結束，現在你可以解放疲憊的雙眼

？

只用耳朵，聆聽小新的聲音





有話就對樹洞說

你有沒有想吐槽的事情，但不知道往哪兒講？





如果你有急於傾訴的故事，或者人生遇到的問題，都可以告訴小新！







可以在文內評論，也可以在後台留言，

留言開頭註明【樹洞】。





如果你想聆聽秘密，也記得關注小新的推送啊！

錄音：張檸



編輯：顧浩楠



