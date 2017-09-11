父母從不炫耀，他們只炫你（溫暖小故事）北京新浪網 (2017-09-11 22:28)
戳開聽聽小新的聲音
↓↓↓
我們給他們的
是「物」
他們感受到的
是「愛」
晚上好
？？
忙碌的一天終於結束，現在你可以解放疲憊的雙眼
？
只用耳朵，聆聽小新的聲音
有話就對樹洞說
你有沒有想吐槽的事情，但不知道往哪兒講？
如果你有急於傾訴的故事，或者人生遇到的問題，都可以告訴小新！
可以在文內評論，也可以在後台留言，
留言開頭註明【樹洞】。
如果你想聆聽秘密，也記得關注小新的推送啊！
錄音：張檸
編輯：顧浩楠
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上一則：永遠不要和層次不同的人爭辯
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