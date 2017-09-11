



小新

薦言

永遠不要和層次不同的人爭辯，那是對自己的一種無益的損耗。

作者：文翼

來源：愛惠物語（ID: aihuiwuyu）









01

記得大學畢業剛進公司的那一年，有一天我和胡哥到外單位去辦事。

事情辦完以後，我們開車來到停車場的出口處，一個帶著紅袖章的老人過來跟我們收費。

明明我們的車才停了半小時不到，老人卻硬生生要收我們三十塊錢。

我不由得嘟囔了一句，你們的收費也實在太不合理了吧。

老人斜了我一眼，二話不說就把停車場的閘門關上了。一個人走進傳達室，優哉游哉地喝著茶。

意思是說，在老子地盤，你們都得聽我的。今天不把錢交了，你們也休想離開了。

我正想下車找他理論，胡哥卻適時制止了我，一聲不響地把停車費交了。

順利離開之後，我向胡哥抱怨道，明明道理在我們這邊，為什麼要向他妥協？誰怕誰呢！大不了就跟他耗下去唄。就算要交錢，也要讓他出示物價局的相關證明以後再交也不遲啊。

胡哥笑了，你還是太年輕，認準了一個理就不惜死磕到底。明眼人也能看得出來，他這是在亂收費。可是為了這點錢都把時間耗這裏了，耽誤了接下來的工作安排，其實並不划算。

多年以後，我依然記得胡哥當時跟我說過的這句話：

永遠不要和層次不同的人爭辯，那是對自己的一種無益的損耗。

02

我的一個編輯朋友小毅跟我說過他的一個經歷。

今年回家過年，家裡有個親戚問他，一個月能掙多少？

小毅如實相告，誰知道親戚聽過以後，居然語帶嘲諷地說，你好歹是個名牌大學的學生，怎麼還不如村口李家的兒子呢，人家也只是區區的中專學歷，可是這些年在上海混得相當不錯，據說最近就要回村子蓋房子了。

他還一個勁地搖頭感慨，讀那麼多書還真沒什麼用啊。

小毅跟我說，年初的時候自己一直很喜歡的一個自媒體大號招人了，他滿懷熱情地投了簡歷，最後也成功地被錄用了。

雖然這份工作的起步工資並不高，也經常需要加班加點，可是每天能夠和一群志趣相投的同事一起共事，他感覺自己過得還是挺充實愉快的。

可是聽了親戚的一番話，小毅真的急於為自己辯解一番，不過最後想了想，還是作罷。

事例中，小毅的親戚以「掙錢多少」來作為評判一個人是否成功的標準，而小毅更加看重的是工作能夠給自己帶來的價值和前途。

兩人認知水平的差異，決定了彼此很難聊到一塊去。

在那些根本不在同一頻道的人面前，凡事都想爭個明白，其實不過是在自尋煩惱罷了。

03

之前，昆明發生了一場悲劇。28歲的演員劉潔，帶未婚夫去醫院看望生病的外婆。在住院部樓下遇到一名醉漢，只因不小心碰了一下，醉漢就罵罵咧咧，隨即這對情侶和醉漢理論起來。

結果醉漢二話不說，抽出刀子衝著女孩連捅兩刀，一刀心臟、一刀脾臟……

但醉漢仍不罷休，追著劉潔未婚夫一路砍殺，導致其未婚夫在逃命中腿部被砍三刀。

原本挺幸福美滿的兩口子，就因為一場無謂的爭執而變得家破人亡，不禁令人唏噓萬分。

這讓我想起美國第16任美國總統、黑人奴隸制的廢除者林肯說過一句很形象的話：與其跟狗爭辯，被它咬一口，倒不如讓它先走。否則就算宰了它，也治不好你被咬的傷疤。

同樣的，你和什麼樣層次的人爭辯，就註定了你將會淪為什麼樣子的人。

不是所有人都處於同一層次，當你在生活中不被理解時，先不要急著去爭個輸贏。你要清楚，並不是所有人都配得上你的解釋。

世界之大，人都有三六九等之分，我們無法改變身邊人的品性和素質，但慶幸的是，我們有選擇遠離他們的權利，不與他們作過多無謂的爭辯和糾纏，這就是對於自己最大的保護。

這並不意味著軟弱或退讓，而是當你耗盡了精力，卻難以消除人與人之間的認知差距。你終會明白，最好的發聲方式，莫過於少說話，做好自己。

正如村上春樹在《世界盡頭與冷酷仙境》一書中寫道：

世上存在著不能流淚的悲哀，這種悲哀無法向人解釋，即使解釋人家也不會理解。

它永遠一成不變，如無風夜晚的雪花靜靜沉積在心底。

04

我記得一個朋友跟我說起過他曾經任職過的一家民營企業，公司里的大多數員工都屬於關係戶，很多人甚至連初中文憑都沒有，素質可謂是參差不齊。

我這朋友每天必須耗費大量的時間和精力去和同事們扯皮、打太極、推諉責任。久而久之，他似乎被同化成了那一類人，練就了一副詭辯的本領，但業務水平和薪酬卻絲毫沒有長進。

他感覺自己在這種氛圍下工作起來非常壓抑，後來終於忍不住向老闆提出請辭，逃離了那家公司。

20世紀初的美國財政部長威廉·麥克阿杜有著多年的從政經驗，他曾經說過：

「你不可能用辯論擊敗無知的人。」

很多時候，我們都希望通過自己的觀點去碾壓對方，用自己的價值觀去糾正他人。可是不同層次的人，導致他們對於同一件事情註定會有不同的認知方式。

對方並不會因為你說了什麼，而最終變成你希望他們成為的那類人。所以當彼此遇上問題時，更多的時候也只是各說各話，矛盾和意見不合的情況總是難以避免。

對於層次不同的人，我們不必刻意相融，也不必試圖去改變對方，只需待在各自的圈層內，結交一些氣味相投、有著相同價值觀的人，這樣的人生，完全足矣。

畢竟有些話，只該說給懂的人聽，才有意義。





本文轉載已獲授權

原標題：《「不要和層次不同的人爭辯」》

編輯：楊碩



