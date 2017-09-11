▲新竹生活節周末登場，免費馬戲團、草地音樂、市集超紓壓。（圖／陳志偉攝，106.09.11）

2017新竹生活節將於16、17日登場，今(106)年規畫護城河畔「慢步護城河」及23、24日關新公園「國際日」兩大主軸。16、17日上午10時至下午5時，在護城河畔、東門城及228紀念公園舉辦街頭藝術表演、文創市集、夢想生活講座、草地音樂、搖滾新竹熱音、舞動新竹熱舞Battle賽，並力邀福爾摩沙馬戲團帶來炫麗特技。市長林智堅邀請民眾減壓悠活、漫步河岸景致，享受周末好時光。

林智堅表示，新竹生活節邁入第三年，傳達減壓的生活理念，要讓市民享受好生活，期盼透過多元展演，營造新竹市簡單快樂的生活氛圍，為這座城市帶來幸福感。今年以「戶外」為主題，邀請民眾走出戶外，放緩腳步，沿護城河畔、東門城及228公園，感受城市藍綠帶的悠活空間。

16、17日再度邀請，「仲夏藝文季」後成為新竹市大小朋友偶像的福爾摩沙馬戲團FOCA，帶來精彩展演。FOCA不僅在8月獲邀參與法國亞維儂藝術節，更擔任台北世大運閉幕表演嘉賓，融合特技、舞蹈、戲劇的表演內容吸引3000人觀賞，是今年仲夏藝文季最大亮點之一，這次將再次帶來炫麗演出。

林智堅指出，新竹生活節同時是圓夢的舞台，提供表演場地、市集攤位，提供場域讓年輕人盡情發揮創意巧思，今年度報名演出的樂團中有一隊特別吸睛，由未滿10歲的「小小朋友」組團演出，期許他們有一天能夠唱上、跳上國際舞台，新竹市就是夢想的起點。

「新竹生活節」粉絲專頁舉辦抽獎活動，歡迎民眾踴躍參與，就有機會獲得夢想紙箱屋。活動詳情請上新竹市文化局網站及「新竹生活節」臉書查詢，或臉書搜尋新市文化局。