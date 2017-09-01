蘆薈花火之夜帶動地方產業 行銷澎湖特有瓜果農畜產品NOWnews今日新聞 (2017-09-11 22:16)
由澎湖縣農會主辦的「澎湖特有瓜果、農畜產品促銷暨蘆薈花火之夜」，今(11)日晚間在觀音亭休憩園區舉行，縣長陳光復與議長劉陳昭玲聯袂出席，為澎湖農特產品大力行銷，期望帶動地方產業經濟發展。
縣長陳光復表示，澎湖雖以海立縣，但農業也是我們的另一個根本，嘉寶瓜、火龍果、菱角絲瓜等產品，不只在地方上打出名號，在台灣地區更是遠近馳名。近年來，澎湖的野生種雞角刺、風茹草，經過提煉，製成膠囊，成為養生保健的健康食品，也相當搶手。感謝農會推展澎湖農特產品的用心，希望大家繼續努力，結合農民朋友，開創澎湖農業新局面。
▲光復與議長劉陳昭玲聯袂出席，為澎湖農特產品大力行銷。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.09 11）
關心澎湖農業發展的議長劉陳昭玲也指出，澎湖土壤、環境與台灣本島不相同，也因此有著許多風味獨具的地方農特產品，如洋香瓜，香氣迷人、口味清甜，嘉寶瓜、白膜花生、蘆薈等，在市場也都獲得良好的口碑，非常值得推廣。
活動人潮不斷，農漁局長陳高樑、農會理事長葉文泉、常務監事許明敏、總幹事陳一正、農改場澎湖分場長施純堅也在會場大力推廣特色產品。各促銷攤位前大排長龍，遊客們現場品嚐最新鮮的農特產品，場面相當熱鬧。
晚間9點，縣府「跳島嘉年華」活動第4場「翻滾吧！媽宮」煙火秀準時於觀音亭海上繽紛綻放，五光十色的花火點亮夜空，海天輝映，為初秋的澎湖帶來浪漫氛圍，也讓在場民眾留下幸福的回憶。
▲遊客們現場品嚐最新鮮的農特產品，場面相當熱鬧。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.09 11）
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