▲彰化基督教醫院開辦「銀髮族健康購購班」，不僅讓銀髮族學習「健康吃」，更學習如何「健康購買」。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.11）

彰化基督教醫院社區健康促進中心，為提升銀髮族的營養及健康飲食知能，分別於11日舉辦「銀髮族健康購購班」，由營養師、護理師陪同前往全聯福利中心進行健康採購教育，期望提升銀髮族長輩健康的知識、技能及態度，讓他們不僅學習「健康吃」，更學習如何「健康購買」，讓銀髮族的長輩吃的健康與幸福。

▲營養師陪同實地採買，讓銀髮族吃的健康與安心。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.11）

彰基社區健康促進中心主任劉晏孜醫師表示，舉辦「銀髮族健康購購班」活動目的，首先是讓長輩們外出購物，可以減少失智的風險，還能夠增加社交活動；其次，在購物的過程中，讓他們知道哪些食材比較新鮮、健康，哪些是適合自己咀嚼的，透過這樣的活動，不但增進朋友間的感情，也可以瞭解怎樣聰明的吃東西。

▲全聯福利中心提供舒適的場地，長輩們開心的選購新鮮、營養的食材。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.11）

劉晏孜指出，依據 1999至2000 年台灣地區老人營養暨健康變遷調查顯示，老人飲食營養知識欠佳與飲食禁忌多，對於各類食物需要認知偏低，因此在六大類食物（水果類、蔬菜類、全穀根莖類、豆魚肉蛋類、低脂乳品類、油脂與堅果種子類）攝取的均衡度明顯不足。

▲看著滿桌新鮮、營養、健康的食材，長輩們開心極了。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.11）

劉晏孜說，專家也警告，長期營養攝取不足，死亡風險可能倍增，認知機能也會下降，而且現在社會上的家庭形態有所改變，老人與子女同住的比例正逐年在下降，這也使得獨居老人日益增加，因為獨自用餐，每天煮三餐頗為耗時費事，所以熟菜、便當或冷凍食品的需求也就隨之升高。

▲看著滿桌新鮮、營養、健康的食材，長輩們開心極了。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.11）

彰基營養師許純嘉表示，多數的民眾都知道每一餐均衡飲食要有蔬菜、水果，在這方面都可以做的很好，此次陪同長輩們實地採買，讓他們在營養的課程中，瞭解並對照六大類食物均衡飲食，是否缺少了什麼，也讓他們更有心得。

對於銀髮族而言，與其大老遠跑去大型超市，倒不如在住家附近的小型超商、市場採買來得方便；因此，正確的健康選購，不但能提升飲食品質，而且吃的營養、吃的健康。