▲由「國際養心會公益團體總會」所發起的贈米活動，今年已邁入第八屆，合計已發放白米18,0001包以上 。（圖／記者陳維鈞翻攝 , 2017.09.11）

「國際養心會公益團體」一年一度的贈米活動，今(106)年輪由岡山分會主辦，共捐贈五公斤白米二千一百包。總會長陳原啟表示，今年因景氣關係，捐米沒有往年踴躍，明年會繼續努力。

由「國際養心會公益團體總會」會長陳原啟發起的贈米活動，今年已邁入第八屆，前七屆都在台南市各區輪流舉辦，合計已發放白米一萬八千包以上。由於全台各分區反應希望能輪流到各縣市舉辦，經抽籤結果，今年由岡山分會主辦，在岡山分會長林明宗主辦下，今年仍募集二千一百包白米。

岡山區公所社會課長鄭夙芳表示，剛好就是岡山區弱勢總體的總數，她對國際養心會自動自發的善行表示高度肯定，過去岡山地區的贈米活動都由宮廟或社福團體發起，捐米數量也遠不如此次活動。

鄭課長指出，以前辦此類活動都選在天氣較涼爽的年底，唯獨此次活動選在天氣仍炎熱的早秋，10日因有其它公務無法出席的岡山區長林文祺擔心老人或弱勢者的安全，所以馬上協調有空調的老人活動中心讓這項活動能平安順利地進行。

▲此次活動共募集2,100包白米，共計有岡山地區低收入戶等五個等級弱勢和十個社福團體受惠。（圖／記者陳維鈞翻攝 , 2017.09.11）

發起捐米活動的總會長陳原啟，小時候家貧，發願事業有成後要回饋社會，才有每年一度的贈米活動。今年贊助單位仍由全家便利商店的五百一十包拔得頭籌，並在社會各界「一百不嫌多、一包不嫌少」的慷慨解囊之下，總共募集二千一百包白米，共有岡山地區低收入戶等五個等級弱勢和十個社福團體受惠，鄭夙芳特別代表區長林文祺頒發感謝狀給養心會等各愛心團體。

總會設於台南市的「國際養心會公益團體」目前在台灣共有二十六個個分會，海外有大陸汕尾一個分會，會員涵蓋社會各個層面，也是國內少數每年以捐米賑濟為職志的愛心團體。