【記者陳昭宗雲林報導】北港朝天宮為讓遊客深入漫遊小鎮，推出免費租借的「鐵馬」服務，由常務董事蔡銘唐捐贈50台小摺腳踏車，經住持法師誦經祈福，朝天宮董事長蔡咏鍀、監事主席陳金池代表接受，共同促進地方及商圈繁榮。董事長蔡咏鍀指出，由於朝天宮週遭值得遊客探訪的老街巷弄很多，光靠兩隻腳實在無法盡興遨遊，所以常董蔡銘唐特別捐贈50台摺疊式腳踏車，供遊客免費租借使用，期待大家珍惜公共資源，盡情品味北港古鎮的人文風情。常董蔡銘唐表示，北港巷弄內隱藏許多歷史建物、傳統藝術及小吃美食，因停車較不方便，腳踏車是最好的交通工具，因此希望透過捐贈腳踏車，讓遊客在北港多停留、促進經濟發展。蔡銘唐也說，經董事會研議，未來計畫與北港武德宮財神廟合作，購置高爾夫球車於鎮內載送遊客，導覽北港糖廠、水道頭文創園區、女兒橋、義民廟等景點，促進消費。也規劃配合政府長照政策，於媽祖醫院重劃區打造長期照護中心，用媽祖慈悲嘉惠弱勢信眾等。上圖：朝天宮推出免費租借的「鐵馬」服務，常務董事蔡銘唐捐贈腳踏車，讓遊客深入漫遊小鎮。（記者陳昭宗拍攝）下圖：朝天宮董事長蔡咏鍀騎著小摺，引領遊客探訪巷弄內隱藏的歷史建物、傳統藝術及小吃美食。（記者陳昭宗拍攝）