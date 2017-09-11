榮民村長陳武秋創辦老人食堂受好評大成報 (2017-09-11 20:51)
人間有愛又一椿，具有榮民身分的嘉義縣水上鄉中庄村村長陳武秋，積極辦理中老人食堂，成效卓著，更讓原本只能獨自用餐的老人家走出家門，除了認識新朋友，更能透過安排的課程學習新知，充實生活。自98年起於縣府社區關懷的評比均得到優等獎的肯定，鑒於村中活動中心已拆除，陳武秋無償提供祖厝中的倉庫，設置為日間課程及食堂廚房的場地，深受當地民眾好評。
陳武秋里長熱衷社造，據陳武秋表示，當初配合政府政策辦理日間照顧，以老人課程為主，其後擴辦為老人食堂，其間包括志工難尋、經費缺口等，在眾人都建議停辦的氛圍下，陳武秋秉持老人家「一個老人孤單吃飯，兩人相對看，很多老人可聊天開講」的原則，堅持繼續辦理，更把妻子何麗華推上第一線擔任志工執行長，夫唱婦隨，中午老人供餐時間前，總可看見村長夫人何麗華在廚房努力翻炒著色香味俱全午餐的身影，融洽的志工團對於陳武秋夫婦辦理食堂的用心都相當肯定。
老人食堂也協調衛生單位及慈濟，提供平均7、80歲的老人家健康講座及佛學課程，學員之一81歲曾參加823戰役的榮民黃伯伯說：「老人食堂辦得不錯，吃的也不錯。」
曾經經歷心臟繞道手術的陳武秋曾經猶疑是否繼續投入高強度的村長服務，然而，熱心服務、閒不下來的個性加上村民的肯定，讓陳武秋決定繼續「憨憨的作」，妻子何麗華表示，雖然覺得不捨，但熱心服務是好事，也就支持丈夫繼續第3任的村長生涯。
圖說：水上中庄村長陳武秋（右）關心參加老人食堂活動的823榮民黃伯伯，照片來源：嘉義榮民服務處提供)
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