已報廢車輛 行駛上路 需補繳汽車燃料使用費大成報 (2017-09-11 20:55)
【大成報記者吉雄世╱高雄報導】李先生名下的機車已經至監理機關辦理報廢登記，日前，因有急事，匆忙間未加思索就騎著已經報廢的機車出門，因機車無懸掛車牌，因此被警察攔檢並開了1張紅單。不久後，李先生收到監理機關寄發的汽燃費補繳通知，非常驚訝的跑到監理機關詢問，這才知道原來車輛報廢時雖然已經結清欠費，但是只要有使用車輛，該車之燃料費就必須補徵到行駛（違規）日。
苓雅監理站提醒您，已經辦理報停、報廢、繳(註、吊)銷牌照的車輛，請勿再行駛上路，以免違規仍需補繳汽燃費。另外，苓雅監理站再次提醒家中如果有老舊、不堪使用的機車，切勿放任不管；因汽、機車燃料使用費係採隨車徵收原則，並依照車輛種類及汽缸總排氣量按日課徵，依實際使用天數繳納，倘若您的機車已無法使用，請至公路監理機關完成報廢登記手續，否則該機車燃料使用費仍會持續徵收!為確保自身權益，請儘速辦理！
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DAKARA 運動飲料．拉孚兒 運動飲料．維他露 舒跑運動飲料．舒跑 運動飲料 975ml．運動飲料 250ml．舒跑 運動飲料．運動飲料 鋁箔包．勁運動飲料．維大力 運動飲料．舒跑運動飲料 975ml．運動飲料 鋁箔包 250ml．生活運動飲料．運動飲料 590ml．運動飲料 寶礦力．運動飲料 975ml．維他露舒跑運動飲料 250ml．舒跑 運動 飲料．運動飲料．舒跑 運動飲料 335ml．運動飲料 600ml．舒跑 運動飲料 1500ml．DAKARA 機能性運動飲料．FREE 運動飲料．舒跑 運動飲料 250ML．運動飲料 700ml．舒跑運動飲料 1.5L．舒跑運動飲料 335ml．舒跑 運動飲料 245ml．ENERVIT SPORT 運動飲料．AQUARIUS 運動飲料
- 【免工具】(4尺寬)二段式可調整高低-對疊折疊桌椅組/餐桌椅
- 【Deluxe】全真皮歐美時尚拼接金屬環扣騎士靴(黑)
- CICILY-菊花盛開 金屬後庭擴肛器
- 【Hedgren】HIC -Inner City 都會系列-後背包-大(灰藍條紋)
- Now! 鮮肉無穀天然糧 老犬/減重犬配方《12磅》WDJ推薦
- bodipad 寶沛墊 超舒適850 記憶床墊單人8cm
- 【Dolly】絕色典藏南洋珠美鑽戒(13mm)
- MONITORMATE ProStation 3.0 多功能擴充平台
- BIKEDNA B4 20吋30速 日本大廠SHIMANO 全新登場!!優質經典
- 【SEIKO 精工】CS系列競速計時腕錶(8T63-00F0S SSB239P1)
3個原因 讓墾丁觀光步入寒冬【KNOWING新聞】
新北土城街頭隨機槍擊2命危 槍手帶槍投案【NOWnews今日新聞】
遭爆劈腿隱瞞已婚 呂秋遠指全為不實誣衊【中廣新聞網】
影【NOWnews今日新聞】
狠心母遭射後不理 竟用22萬元把兒子賣了【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
推薦好書更多