【大成報記者吉雄世╱高雄報導】李先生名下的機車已經至監理機關辦理報廢登記，日前，因有急事，匆忙間未加思索就騎著已經報廢的機車出門，因機車無懸掛車牌，因此被警察攔檢並開了1張紅單。不久後，李先生收到監理機關寄發的汽燃費補繳通知，非常驚訝的跑到監理機關詢問，這才知道原來車輛報廢時雖然已經結清欠費，但是只要有使用車輛，該車之燃料費就必須補徵到行駛（違規）日。

苓雅監理站提醒您，已經辦理報停、報廢、繳(註、吊)銷牌照的車輛，請勿再行駛上路，以免違規仍需補繳汽燃費。另外，苓雅監理站再次提醒家中如果有老舊、不堪使用的機車，切勿放任不管；因汽、機車燃料使用費係採隨車徵收原則，並依照車輛種類及汽缸總排氣量按日課徵，依實際使用天數繳納，倘若您的機車已無法使用，請至公路監理機關完成報廢登記手續，否則該機車燃料使用費仍會持續徵收!為確保自身權益，請儘速辦理！