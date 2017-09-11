



8月30日，浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院微信公眾號推出了一篇關於醫院「潛規則」的文章：





同樣病情，

越胖的人收費越高！









原來，8月的同一天，邵逸夫醫院腫瘤內科的一間病房同時收治了兩個結腸癌晚期的女病人。倆人年齡相仿、病情相似，化療第二天，偶然間聊起費用，其中一位大吃一驚：





才過了兩天，自己已經比另一人足足多花了15000多元！





倆人趕緊拿出明細來對比，發現主要差異在藥費上。





「同樣的病怎麼會差距那麼大？」醫生查房的時候，她們忍不住提出了疑問。主管的李達副主任醫師笑眯眯地看著其中較胖的那位，說：「該適當減肥了，因為你胖，所以收費貴！」









胖的人花費多是醫院「明規則





平常，成人的用藥劑量往往以「片」或「毫升」來計算，人與人之間差別不是很大，而且常用藥價格也不高，大部分人不是特別敏感。







然而一旦需要用比較貴的藥品，你就馬上能感受到明顯的「收費歧視」了！





兩位患者都用了一種昂貴的靶向治療藥物「安維汀」。每公斤體重要給5mg安維汀，價格高達5298元/100mg，每兩周一次。





這兩位女病人，一個體重51公斤，另一個卻有105公斤，屬於一般人說的「超級胖」。單單安維汀一種藥物，體重大的那位病人一次就得多花15894元（多3瓶）！考慮到長期治療的話，花費更可怕！①





體重超標





不止是藥費，超重或肥胖引發的癌症種類比我們之前預想的要廣泛②！







2002年，世界衛生組織下屬國際癌症研究機構（IARC）指出，體重超標可增加罹患5種癌症的風險：





５種





1. 結腸癌

2. ？食道癌

3. 腎癌

4. 乳腺癌

5. 子宮癌





而根據去年的研究報告，高風險名單上又增添了8種癌症：

８種

6. 胃癌

7. 肝癌

8. 膽囊癌

9. 胰腺癌

10. 卵巢癌

11. 甲狀腺癌

12. 腦（脊）膜瘤

13. 多發性骨髓瘤





我胖不胖？





那你是不是胖呢？算一算就知道啦③！







最流行的檢測：BMI











BMI=體重(kg)/身高的平方(m2)





中國成年人的標準：





18.5～23.9為適宜

24～27.9為超重

28以上為肥胖





？一旦BMI達到或超過24，同時患上高血壓、糖尿病和血脂異常的概率可會大大增加哦。

最居家的檢測：腰臀比





那軟尺量一量你全身最窄部位的腰圍和最寬部位的臀圍，精確到1mm，然後算腰、臀比。





男的腰圍大於等於90cm（2尺7寸），女的腰圍大於等於80cm（2尺4寸），就算肥胖了。





如果腰臀比男性＞0.9,女性比＞0.85，專業的說法你這就叫腹部脂肪堆積。





一大堆的專業研究數據表明，腰圍越大的人，高血壓、糖尿病和代謝綜合征的患病率都比正常人要高。









記個減肥三字經④！





1吃得慢

有條件的情況下一定得慢慢吃飯。一來品嘗食物的美味，二來也能減輕消化系統的負擔，更好地吸收營養物質。





2先喝湯

如果整頓飯有湯的話，湯不能在最後吃完再喝，開始先喝一半湯，飯吃到一半再把湯喝完。蔬菜→粗糧→肉→細糧，以這麼個順序慢慢吃，還真怕你太瘦。





3「騙飽」胃

很多減肥的人最怕餓，所以選擇食物的時候，一定給他選扛餓的。推薦莜麥。用莜麥面做的麵條和餃子特別頂餓，在糖尿病人身上，減肥人身上用得最多。





4混合做

糙米做米飯不好吃，但如果加點豆、大米和細糧混合做，口感立馬就不一樣了。 ？









本文參考資料：健康時報①微信邵逸夫醫院《醫院「潛規則」：同樣病情，越胖的人收費越高！》②2016年8月27日參考消息網《外媒：科學家研究稱體重超標會增加13類癌症風險》③2011年04月18日健康時報《胖不胖？有6種演算法》④2016年08月16健康時報《不餓肚子 也能減肥》

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值班主任：楊小明 本期編輯：賈慧慧



